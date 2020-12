Żużel. Okiem senatora Dowhana: Jak pomogłem załatwić Familiadę (felieton)

- Dyrektor Stali zadzwonił, że do Familiady zapraszają, a nie potrafił się do Falubazu dodzwonić. Poprosił mnie o pomoc, zrobiłem, co trzeba, bo żużel takiej promocji potrzebuje. Z chęcią zobaczę derby lubuskie w telewizji. A prowadzący Karol Strasburger to ma ogromną wiedzę o żużlu, jest kibicem. Trochę pogadaliśmy na Grand Prix w Toruniu, więc wiem – pisze Robert Dowhan.

Mówi się, ze żużel to jedna sportowa rodzina. I jest w tym dużo prawdy, bo w żadnym innym sporcie zawodnicy nie szanują się tak bardzo jak w speedwayu. A i na trybunach mamy iście familiadowy nastrój. Rzadko dochodzi do skandalicznych rzeczy, choć oczywiście i one się zdarzają. Jednak bardzo rzadko. W porównaniu na przykład do piłki można powiedzieć, że jesteśmy jedna wielką żużlową rodziną.

Podczas ostatniego żużlowego Grand Prix w Toruniu miałem przyjemność kibicować razem ze Zbigniewem Bonkiem, który jako jeden z nielicznych ma odwagę napisać na Twitterze, to, o czym inni wiedzą, ale boja się napisać.

Oprócz wielu osób zasiadających na głównej trybunie był również Karol Strasburger znany polski aktor i prezenter telewizyjny. Od dzieciństwa jest fanem czarnego sportu i ma naprawdę dużą wiedzę szczególnie o minionych latach, bo młodsi znają to tylko z książek.

Zapytałem wtedy Karola, kiedy zamierza zaprosić do swojego teleturnieju żużlowców, bo z tego co pamiętam, to większość zawodów czy grup społecznych już była. Familiada jest w Polsce od 26 lat a w Ameryce premiera tego teleturnieju jest od ponad 70 lat . Oprócz Polski teleturniej jest już w ponad 70 krajach. Nikt bardziej nie pasuje, aby się zmierzyć ze sobą, jak lubuskie drużyny czy chociażby Toruń z Bydgoszczą. Przecież to jest prawdziwa familia.

Jakie było moje pozytywne zdziwienie kiedy dwa miesiące temu dostałem telefon od dyrektora Stali Gorzów z prośbą o pomoc w kontakcie z zielonogórskim klubem, bo do Familiady zapraszają. Nie wiem, dlaczego nie mógł się skontaktować, ale wiedząc, że jeszcze mogę pomoc, zadzwonił do mnie. Ucieszyłem się, bo to kolejna dobra promocja dla polskiego żużla obojętnie jak każdy z nas odbiera ten program.

Cieszę się, że wszystko się udało i program jest już nagrany, a obejrzeć będziemy mogli go w rewelacyjnym świątecznym czasie antenowym. Trzymajmy kciuki za swoich, bo do prawdziwych zawodów jeszcze dużo czasu.

Robert Dowhan