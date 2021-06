Żużel. Okiem Senatora Dowhana: Dziwię się, że Falubaz oddał Stali Vaculika

W sumie wiemy dużo, ale tak naprawdę nic nie wiemy. Szczególnie, jeżeli chodzi o drużynę, która spadnie z PGE Ekstraligi. Walka rozgrywa się między trzema drużynami i wynik dwumeczu między tymi zespołami jest na wagę złota. W ostatniej konfrontacji eWinner Apator Toruń jadąc tak naprawdę trzema zawodnikami wywiózł bonus z Zielonej Góry. Za tydzień wszystko może być jasne po meczu w Grudziądzu, do którego przyjedzie Falubaz.

Jeżeli zielonogórzanie wywiozą bonus, to będą w grze. Natomiast jeśli zwyciężą, to pogrążą definitywnie GKM, a cała Zielona Góra będzie spokojna o swój ligowy byt. Oczywiście każda z drużyn ma jeszcze mecze z zespołami innej prędkości, ale mało prawdopodobne, aby przy takiej dyspozycji i sile zawodników byli w stanie zwojować coś na swoją korzyść.

Podobał mi się mecz w Gorzowie, gdzie Stal udowodniła swoją wyższość zbierając na Unii cała pulę pięciu punktów. Przed sezonem sceptyczny byłem co do siły Stali i nawet zastanawiałem się, czy wejdą do czwórki. Dzisiaj zastanawiam się, czy to właśnie oni nie pojadą wielkiego finału ze Spartą Wrocław. Sąsiadom zza między serdecznie tego życzę .

Dziwię się zarządzającym zielonogórskim klubem, jak mogli oddać tak klasowego zawodnika jak Martin Vaculik. Mając go u siebie przez dwa lata można było zadbać o atmosferę, dodatkowych sponsorów, czy na przykład organizację zaplecza technicznego dla niego. Klasowy zawodnik, który dobrze czuje się w klubie, jest rozumiany i dba się o niego w sposób profesjonalny, rzadko decyduje się na zmianę barw klubowych.



Jaskółki ćwierkają ale nie te tarnowskie, że Martin kilka razy dopytywał się o przedłużenie kontraktu z Falubazem, ale dostawał odpowiedzi w stylu - jeszcze za szybko lub pogadamy później. Nie wiem, może to plotka i po prostu wrócił do Gorzowa twierdząc, że się stęsknił za dawnymi kolegami. A szkoda. Patrząc na jego jazdę we wczorajszym meczu łezka w oku się kręciła, że tych punktów nie przywoził dla Falubazu.

Ze swojego doświadczenia wiem, że rozmowy prowadzi się w sezonie, a według mojej wiedzy paru zawodników już jest prawie dogadana co do swojej przynależności na kolejny rok. Zawodnicy dobrze orientują się w sytuacji klubów, jak są zarządzane i jakie maja perspektywy chociażby w kontekście walki o play-off. Najlepszym przykładem jest Artiom Łaguta który naprawdę miał dobre warunki w Grudziądzu i zawsze pieniądze na czas, a jednak brakowało mu walki o medale i jazdy z najlepszymi. Ciągła walka otrzymanie i cała odpowiedzialność za wszystko ma swój kres. Dlatego dzisiaj jest tam gdzie jest. I tak będzie z najlepszymi chyba, że wygrają pieniądze, bo to też jest mocny atut. A reszcie zespołów pozostanie kompletowanie zespołów z tych zawodników, którzy zostaną na rynku. A zostać może taki towar jak na wyprzedażach. Niby dobry a jednak.

