- Dziwie się tym, którzy bronią wpadki trenera Śledzia. Mecz w Grudziądzu mógł przejść do historii jako trenerski majstersztyk, a tak wyszła finalnie klapa i przegrane zawody, co w kontekście niedzielnego lania w Lublinie może okazać się finalnie katastrofą sportowa i brakiem rundy play-off - pisze w swoim felietonie Robert Dowhan odwołując się do nieoczekiwanej porażki Betard Sparty z GKM-em Grudziądz.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Szybka kontra. Weekend prawdy Motoru i GKM-u INTERIA.TV

Reklama

O mały włos, a Falubaz zdobyłby Częstochowę w swoim sobotnim meczu. Naprawdę mało brakowało, bo przewaga gospodarzy prze biegami nominowanymi wynosiła tylko 2 punkty. Wielkie brawa dla juniora Jakuba Osyczki oraz poobijanego Piotra Protasiewicza za dźwignięcie zawodów i ważne 7 punktów. Rewanż w kontekście ośmiopunktowej straty wydaje się barierą do przeskoczenia. Muszę pochwalić trenera Piotrka Żyto za stoicki spokój i wiarę w swoich zawodników. On w przeciwieństwie do trenera Betard Sparty Wroclaw nie popełnił żadnych błędów.

Reklama

Rozgorzała dyskusja, czy Gleb Czugunow powinien odpuścić i przyjechać trzeci, aby Betard Sparta Wrocław mogła skorzystać z podwójnej rezerwy taktycznej. Jestem zdania, że powinien to zrobić, bo ten błąd kosztował Spartę brak zwycięstwa. Zawody żużlowe to sport drużynowy i liczy się dobro drużyny, a nie indywidualny wynik. Tabela rozgrywek nie pokazuje, ile kto indywidualnie zdobył punktów, ale zawsze odnosi się do całego zespołu.

Interesujesz się sportem? Sprawdź nowy serwis Sport Interia!



Dziwie się tym, którzy bronią wpadki trenera Śledzia. Ten mecz mógł przejść do historii jako trenerski majstersztyk, a tak wyszła finalnie klapa i przegrane zawody, co w kontekście niedzielnego lania w Lublinie może okazać się finalnie katastrofą sportowa i brakiem rundy play-off.

W Zielonej Górze, kiedy managerem drużyny był Jacek Frątczak, kilka razy czynione były manewry tak, aby finalnie wykorzystać regulamin patrząc na możliwości taktyczne w kolejnych biegach. Tak było chociażby w Gorzowie, kiedy niepokonany Darcy Ward dał się wyprzedzić Nielsowi Kristianowi Iversenowi w trzynastym biegu. Wszystko po to, aby Falubaz mógł skorzystać w nominowanych z podwójnej rezerwy. Australijczyk jechał wtedy siedem razy i zdobył 20 punktów.

Przegraliśmy finalnie to spotkanie, ale gdybyśmy tego nie zrobili (i nie zgodził się na to Darcy Ward), to pewnie dyskusja byłaby taka sama, jak teraz w odniesieniu do meczu Wrocławia z Grudziądzem .

Po meczu pytany przez dziennikarzy Ward powiedział, że czasem nie chodzi tylko o niego, ale o drużynę. I ja się pod tymi słowami podpisuję.



Robert Dowhan





Zobacz Sport Interia w nowej odsłonie!

Sprawdź