Żużel. Ogromna inwestycja w Pile. Modernizacja stadionu pochłonie miliony złotych

W sezonie 2020 po raz pierwszy od wielu lat w Pile ani razu nie zawarczały motocykle żużlowe. Wszystko za sprawą wycofania się klubu z rozgrywek i stadionu, który z miesiąca na miesiąc jest w coraz gorszym stanie. Sytuację odmienić ma modernizacja obiektu. Cena inwestycji może wynieść nawet 10 milionów złotych. Co najważniejsze, są chęci ze strony miasta.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Szybka kontra. Stal bez jednej kuli. Czy będzie druga? WIDEO INTERIA.TV

Historia żużla w Pile od samego początku jest dosyć burzliwa. Zespół z Wielkopolski kilkakrotnie zawieszał już działalność. W czasach współczesnych główną przyczyną takiego stanu rzeczy okazały się przede wszystkim ogromne długi. Jak dotąd ostatni mecz ligowy Polonia odjechała w 2019 roku. Włodarze byli winni zawodnikom pieniądze nawet za dwa sezony. Na łamach Interii opowiadał o tym między innymi Tomas Jonasson, który nie krył swojego rozczarowania.

Reklama

Żaden z kibiców nie spodziewał się jednak, że w sezonie 2020 nikt nie wyjedzie na tor przy ulicy Bydgoskiej. We wcześniejszych latach nawet jeśli klub nie brał udziału w rozgrywkach ligowych, to organizowano turnieje towarzyskie, by choć na moment zaspokoić głód mieszkańców miasta. Wszystkiemu winny jest obiekt, który coraz bardziej popada w ruinę. W środowisku krążyły nawet plotki o budowie bloków mieszkalnych. Na szczęście informacje okazały się nieprawdziwe.

Prawdziwy świąteczny prezent mieszkańcom i sympatykom czarnego sportu zafundowało miasto. Zaniedbany obecnie obiekt niebawem ma zostać zmodernizowany. W tym celu zorganizowano specjalną konferencję prasową, na której przedstawiono szczegóły dotyczące inwestycji.

Interesujesz się sportem? Sprawdź nowy serwis Sport Interia!

- Projekt przewiduje powiększenie płyty boiska piłkarskiego, przy jednoczesnym utrzymaniu dotychczasowej szerokości żużlowego toru. Chcemy także wymienić nawierzchnię toru na granitową, wymienić oświetlenie, przebudować całe zaplecze socjalno-techniczne z parkiem maszyn, pomieszczeniami socjalnymi, gabinetem lekarskim i pokojem dla sędziów włącznie. Przebudujemy również trybuny, które po zakończeniu inwestycji liczyć będą 5 000 miejsc siedzących. Myślę, że liczba siedzisk zaspokoi w Pile wszystkie potrzeby - przekazał Dariusz Kubicki, dyrektor MOSiR w Pile.

Oczywiście każde prace stadionowe wiążą się z ogromnym nakładem finansowym. Szczególnie że w tym konkretnym przypadku do roboty jest naprawdę wiele. Koszt inwestycji może wynieść nawet 10 milionów złotych. Znalezienie takiej kwoty w czasach pandemii jest nie lada problemem. - Liczę w tym przypadku na wsparcie parlamentarzystów, którzy skutecznie lobbując w Ministerstwie Sportu, pozyskają dla nas dofinansowanie tej inwestycji w wysokości minimum 50 procent kosztów zadania - przekazał Prezydent Piły, Piotr Głowski.

Modernizacja stadionu ponownie da zielone światło na organizację zawodów żużlowych w Pile. Wciąż nie wiadomo co z klubem. Nowopowstałe stowarzyszenie TŻ Polonia Piła nie podoba się władzom miasta. Urzędników nie przekonały nawet plany potencjalnej współpracy z Falubazem Zielona Góra. Jak na razie nie pojawiły się żadne informacje na temat rozmów z innymi ludźmi, którzy chcą podjąć się reaktywacji speedwaya w tym mieście.

Zobacz Sport Interia w nowej odsłonie!

Sprawdź!

Zdjęcie Mecz Polonii Piła z Polonią Bydgoszcz w sezonie 2019. / Jakub Barański / Newspix

------------------------------------------------

Samochód 20-lecia na 20-lecie Interii!ZAGŁOSUJ i wygraj 20 000 złotych - kliknij.Zapraszamy do udziału w 5. edycji plebiscytu MotoAs. Wyjątkowej, bo związanej z 20-leciem Interii. Z tej okazji przedstawiamy 20 modeli samochodów, które budzą emocje, zachwycają swoim wyglądem oraz osiągami. Imponujący rozwój technologii nierzadko wprawia w zdumienie, a legendarne modele wzbudzają sentyment. Bądź z nami! Oddaj głos i zdecyduj, który model jest prawdziwym MotoAsem!