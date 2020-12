Potwierdziły się nasze nieoficjalnie doniesienia. Rafał Dobrucki został oficjalnie zaprezentowany jako selekcjoner żużlowej reprezentacji Polski. Zmienił na tym stanowisku Marka Cieślaka.

O tym ruchu mówiło się od momentu dymisji dotychczasowego selekcjonera - Marka Cieślaka. Rafał Dobrucki od czasu objęcia reprezentacji juniorskiej był szykowany do objęcia tego stanowiska. W czwartek wszystko zostało potwierdzone - PZMot podpisał z nim dwuletni kontrakt.

- To naturalna kolej rzeczy, że to właśnie Rafał zastąpi Marka Cieślaka, jako trener żużlowej reprezentacji Polski - powiedział Piotr Szymański, przewodniczący Głównej Komisji Sportu Żużlowego.

Dobrucki to były żużlowiec, wychowanek Polonii Piła i syn znanego przed laty zawodnika - Zdzisława. Mimo iż, wielu trenerów nie wróżyło mu zbyt wielu sukcesów ze względu na okazały wzrost, nowy selekcjoner może pochwalić się chociażby indywidualnym wicemistrzostwem świata juniorów, dwoma medalami indywidualnych mistrzostw Polski i trzema złotami drużynowych mistrzostw kraju. Jako szkoleniowiec prowadził choćby Spartę Wrocław i Falubaz Zielona Góra, a z młodzieżową reprezentacją Polski zdobył aż 18 medali.



- Bardzo dziękuję za tę nominację. To przyjemność oraz zaszczyt móc pracować z najlepszą żużlową reprezentacją na świecie. Zdaję sobie sprawę z tego, jakie oczekiwania wiążą się z tą posadą, mając takie wsparcie jestem pewien, że będziemy mogli cieszyć się z osiąganych wyników. Zmagania kadry A to zupełnie inny kaliber. Trzeba się do nich bardzo dobrze przygotować i myślę, że to się uda - powiedział świeżo upieczony selekcjoner seniorskiej kadry, który w dalszym ciągu prowadzić będzie również reprezentację młodzieżowców. Prowadzenie dwóch drużyn na raz nie jest w żużlu niczym wyjątkowym, w ostatnich latach Cieślak łączył pracę z kadrą z funkcją trenera częstochowskiego Włókniarza.

Dobrucki zapowiedział, że lista powołanych do przyszłorocznego składu reprezentacji zostanie opublikowana jeszcze przed Bożym Narodzeniem - 23 grudnia. Nieoficjalnie mówi się, że zmiana na stanowisku selekcjonera to zielone światło dla powrotu do reprezentacji Macieja Janowskiego czy braci Pawlickich, którzy zostali od niej odsunięci na skutek konfliktu z Markiem Cieślakiem, który podważył wysłane przez nich przed jednym z towarzyskich spotkań zwolnienia lekarskie.



Zdjęcie Rafał Dobrucki / Dominik Gajda / East News

