- To dla mnie zaszczyt oraz ogromna osobista przyjemność, że jako prezes klubu żużlowego Motor Lublin i lublinianin mogę zaprosić do naszego miasta gości z całego świata. Pierwszy, historyczny turniej Speedway Grand Prix w Lublinie to najlepsza okazja, by udowodnić, że nasze miasto zakochane jest w czarnym sporcie - powiedział prezes Jakub Kępa, cytowany przez oficjalną stronę Motoru.

- Jestem pewien, że wszyscy zostaną niezwykle ciepło przyjęci i wierzę, że przeżyją nie tylko fantastyczne emocje sportowe, ale wywiozą z naszego miasta wiele niezapomnianych wspomnień. Życzę wszystkim samych pozytywnych wrażeń. Lublin to żużel! - dodał. V runda Grand Prix 2021 w Lublinie odbędzie się 7 sierpnia.

Prezes FIM nie ukrywa radości po ustaleniu wszystkich szczegółów. - FIM może tylko podziękować Motorowi Lublin oraz PZM za znalezienie godnego zastępcy Speedway Grand Prix w Warszawie. Będziemy również nadal współpracować ze wszystkimi partnerami, by w dalszym ciągu organizować najlepsze Mistrzostwa na Świecie - przekazał Jorge Viegas.

- Cieszymy się, że możemy zorganizować zawody Speedway Grand Prix w Lublinie - jednym z najszybciej rozwijających się klubów sportowych, po raz pierwszy w historii. Motor Lublin udowodnił już, że jest fantastycznym partnerem, wkraczając do finału Monster Energy Speedway of Nations w zeszłym roku po pandemii, która zmieniła nasze plany - stwierdził Paul Bellamy, SVP i dyrektor zarządzający Motorsports Events w IMG, która obsługuje FIM Speedway Grand Prix.

Inne rundy Grand Prix mają odbyć się w Pradze, Wrocławiu, Malilli, Togliatti, Vojens i Toruniu. W kalendarzu jest jeszcze kilka wolnych miejsc.

