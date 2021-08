Żużel. Odbędzie się walne zebranie Ekstraligi. Co przyniesie Ekstraliga 3.0?

Patryk Głowacki Żużel

Być może niedługo dojdzie do rewolucji w działaniu PGE Ekstraligi. Prezesi klubów spotkają się w środę, by omówić szereg ważnych kwestii dotyczących ligi. Najważniejszą z nich będzie pomysł na odpowiednie przeznaczenie wielkich pieniędzy przekazanych przez telewizję. Chodzi o to, by środki nie poszły w błoto, tylko przełożyły się na realny wzrost dyscypliny.

