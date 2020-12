​Żużel. Nowe programy w nSport+. Marcin Majewski i Łukasz Benz w rolach głównych

Zima bez żużla? Nic z tego! Stacja nSport+ przygotowała nowe programy żużlowe - "Trzeci wiraż" oraz "This is Speedway". Role prowadzących będą pełnić doskonale znani ze szklanego ekranu Marcin Majewski i Łukasz Benz. Premiery w pierwszej połowie grudnia. Pierwszym gościem Majewskiego będzie Krzysztof Cegielski, a Benza Mark Loram.

- Bardzo się cieszę, że możemy zaoferować naszym widzom dwa nowe programy o sporcie żużlowym. Jestem przekonany, że będzie to nie lada gratka dla wszystkich fanów speedwaya, zwłaszcza w okresie przerwy między sezonami. Chcemy przybliżyć największe postacie tej dyscypliny, pokazać je z nieco innej strony. Na pewno będzie dużo sportu, ale też sporo rozmów o życiu prywatnym - przekazał Marcin Majewski, szef żużla w CANAL+.

Premierę programu "Trzeci wiraż" zaplanowano na 6 grudnia (godzina 20:25). Rozmowy Marcina Majewskiego będą transmitowane co tydzień na antenie nSport+. Co dwa tygodnie natomiast będzie można oglądać program "This is Speedway", którego gospodarzem będzie Łukasz Benz. Premiera w nSport+ w piątek 11 grudnia o godzinie 20:25.

Fani żużla w stacji nSport+ mogli oglądać już takie programy jak "Czarny Charakter", "Speedway+", czy też "R1. Rezerwowy Program Żużlowy".