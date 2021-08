Żużel. Nominowani do Szczakieli 2021 - nagród PGE Ekstraligi

Eksperci żużlowi na czele z Tomaszem Gollobem wybrali nominowanych do nagród w pięciu kategoriach i musieli zamknąć się w jedynie pięciu kandydatach do każdej z nich.

Lista kategorii oraz nominowanych do nagród (kolejność alfabetyczna) wraz z uzasadnieniem Kapituły:

Niespodzianka Sezonu 2021

Daniel Bewley (BETARD SPARTA Wrocław)

Jakub Miśkowiak (ELTROX WŁÓKNIARZ Częstochowa)

Mateusz Świdnicki (ELTROX WŁÓKNIARZ Częstochowa)

Paweł Przedpełski (EWINNER APATOR Toruń)

Damian Ratajczak (FOGO UNIA Leszno)

W tej kategorii jednogłośnie Kapituła wskazała na Damiana Ratajczaka, Mateusza Świdnickiego i Jakuba Miśkowiaka. Głosowanie rozstrzygnęło o dwóch kolejnych nominowanych. Wygrał je Daniel Bewley (7 głosów) przed Pawłem Przedpełskim (5), a przepadli Jeppesen, Fricke, Krakowiak i Kubera.

- Wielu zawodników zasługiwało na nominacje, ale musieliśmy tutaj ograniczyć się do wskazanej piątki - podkreślił Marcin Majewski.

Najlepszy Junior Sezonu 2021

Mateusz Cierniak (MOTOR Lublin)

Wiktor Jasiński (MOJE BERMUDY STAL Gorzów)

Wiktor Lampart (MOTOR Lublin)

Jakub Miśkowiak (ELTROX WŁÓKNIARZ Częstochowa)

Mateusz Świdnicki (ELTROX WŁÓKNIARZ Częstochowa)

W tej kategorii nie było kontrowersji poza jedną kandydaturą. - Kapituła głosami 4:3 nominowała Wiktora Jasińskiego kosztem Damiana Ratajczaka - przekazał Dariusz Ostafiński.

Najlepszy Trener/Menedżer Sezonu 2021

Tomasz Bajerski (EWINNER APATOR Toruń)

Piotr Baron (FOGO UNIA Leszno)

Stanisław Chomski (MOJE BERMUDY STAL Gorzów)

Jacek Ziółkowski (MOTOR Lublin)

Janusz Ślączka (ZOOLESZCZ DPV LOGISTIC GKM Grudziądz)

- Kapituła uznała, że bezdyskusyjnie największy wkład w wyniki swoich drużyn mieli Piotr Baron (wprowadzenie do drużyny nowych zawodników), Stanisław Chomski (prowadzenie drużyny w obliczu wielu kontuzji), a także duet Jacek Ziółkowski/Maciej Kuciapa, lecz tu musieliśmy wybrać jednego z nich - powiedział Marcin Majewski. - Doceniono też Janusza Ślączkę za mobilizację i prowadzenie drużyny, a w konsekwencji utrzymanie w PGE Ekstralidze - dodał.

- Jeśli chodzi o obsadę ostatniego miejsca wśród nominacji brano pod uwagę trzech kandydatów Tomasza Bajerskiego, Dariusza Śledzia i Piotra Świderskiego - przekazał Przemysław Szymkowiak.

Jednogłośnie członkowie Kapituły wskazali na Tomasza Bajerskiego, którego Tomasz Gollob ocenił jako najlepiej wykorzystującego ruchy taktyczne w trakcie meczów PGE Ekstraligi i jednocześnie trenera zasługującego za to na nominację. - Niejednokrotnie potrafił trudnymi decyzjami odmienić losy spotkań i mocno się wykazywał w obliczu połączenia w jednym składzie umiejętności różnorodnych zawodników - podkreślił.

Najlepszy Zagraniczny Zawodnik Sezonu 2021

Jason Doyle (FOGO UNIA Leszno)

Artem Laguta (BETARD SPARTA Wrocław)

Robert Lambert (EWINNER APATOR Toruń)

Leon Madsen (ELTROX WŁÓKNIARZ Częstochowa)

Martin Vaculik (MOJE BERMUDY STAL Gorzów)

- Artem Laguta, Leon Madsen, Martin Vaculik i Jason Doyle zostali przez Kapitułę wskazani jednogłośnie, było też trochę zastanawiania się nad Emilem Sayfutdinovem lub Taiem Woffindenem, ale jednak Robert Lambert, jako zawodnik mocno rozwijający się znalazł większe uznanie i to on trafił do piątki - powiedział Marcin Majewski.

Najlepszy Polski Zawodnik Sezonu 2021

Patryk Dudek (MARWIS.PL FALUBAZ Zielona Góra)

Maciej Janowski (BETARD SPARTA Wrocław)

Janusz Kołodziej (FOGO UNIA Leszno)

Paweł Przedpełski (EWINNER APATOR Toruń)

Bartosz Zmarzlik (MOJE BERMUDY STAL Gorzów)

- Dominacja Zmarzlika, Janowskiego i Kołodzieja nie podlegała dyskusji Kapituły - dodał Jarosław Galewski. - Była dyskusja o Dudku, Przedpełskim i Miśkowiaku, ale uznano, że ten ostatni powinien być nominowany do kategorii juniorskiej - zakończył.

Dodatkowe nagrody: Najlepsza Drużyna Sezonu (tradycyjnie zostanie nią Mistrz Polski), Najlepszy Wyścig Sezonu (wybrany przez redakcję sportową platformy CANAL+).

Laureaci otrzymają "Szczakiele" - statuetki nazwane na cześć Jerzego Szczakiela, pierwszego polskiego Indywidualnego Mistrza Świata na żużlu.

Skład kapituły SZCZAKIELE 2021 - NAGRODY PGE EKSTRALIGI:

Tomasz Dryła (dziennikarz CANAL+),

Tomasz Gollob (ekspert CANAL+),

Marcin Majewski (szef żużla CANAL+)

Anita Mazur (dziennikarka Eleven Sports)

Dariusz Ostafiński (dziennikarz Interia),

Jarosław Galewski (dziennikarz WP Sportowe Fakty),

Przemysław Szymkowiak (PGE Ekstraliga).

Kibice będą mogli głosować na swoich faworytów od 5 do 27 września na stronie internetowej speedwayekstraliga.pl oraz w aplikacji mobilnej PGE Ekstraligi.

Przypomnijmy, że półfinały PGE Ekstraligi zostaną rozegrane 5 i 12września. Zmierzą się w nich BETARD SPARTA Wrocław z FOGO UNIĄ Leszno oraz MOJE BERMUDY STAL Gorzów z MOTOREM Lublin. Finały PGE Ekstraligi odbędą się w dniach 19 i 26 września.