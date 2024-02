Żużel. Niesamowite postępy Patricka Hansena. Już czeka na pierwsze treningi!

Patrick Hansen wraca do co raz lepszej formy po kontuzji złamanego kręgosłupa, jakiej nabawił się pod koniec sierpnia ubiegłego roku. Żużlowiec ROW-u Rybnik robi imponujące postępy. Potrafi już chodzić bez pomocy sprzętu, a nawet zaczyna powoli biegać. Przy okazji stawia sprawę jasno, a jego powrót do żużlowej rywalizacji wydaje się w tym momencie już tylko formalnością.