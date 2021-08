Żużel. Niesamowita reakcja środowiska na zbiórkę dla chorego dziennikarza. Ponad 200% celu w niecałe 24 godziny!

Radio PiK jest rozgłośnią, która zwłaszcza w kujawsko-pomorskiem jest znana każdemu kibicowi żużla. Audycja "Muzyka i sport" to coś, na czym znaczna większość obecnych kibiców się wychowała. Od kilkunastu lat jedną z twarzy tejże audycji jest Bartosz Kustra, którego głos jest niezwykle charakterystyczny. Umiejętność przekazania wydarzeń w teatrze wyobraźni, jak zawsze mawiał Bartosz, była jego nadrzędnym celem. Od grudnia ubiegłego roku nie może jednak realizować się w pracy. Wielu kibiców i dziennikarzy zastanawiało się, co jest tego powodem. Okazuje się, że dziennikarz zmaga się z poważną chorobą.

Reklama

Ojciec Bartosza założył zbiórkę na portalu pomagam.pl. Opisał tam, co dokładnie dolega jego synowi. - Zdiagnozowano u niego nowotwór mózgu, jest po częściowej resekcji, jako że pełna groziła uszkodzeniem wzroku. Od stycznia 2021 roku jest przykuty do łóżka. Razem z żoną jesteśmy emerytami. Nie stać nas na pełną rehabilitację neurologiczną. Od miesiąca tego zabiegu dokonuje specjalista neurofizjoterapeuta. Powoli są widoczne efekty jego pracy. Czas takiej rehabilitacji może wynieść 8-10 miesięcy. Sami opiekujemy się synem przy pomocy córki - czytamy w opisie, do którego dołączono aktualne zdjęcie komentatora.

Środowisko poruszone i zmotywowane

Nie minęły jeszcze nawet 24 godziny od rozpoczęcia zbiórki, a już kwota 20 tysięcy złotych wskazana jako cel jest niemal dwa razy większa (dane na 31.08.2021, 13:00). Bartosz jest osobą bardzo lubianą, w zasadzie niemającą żadnych wrogów, więc trudno się dziwić takiemu odzewowi. Do przyłączenia się apelują znani przedstawiciele sportu w regionie. - Wszystkie ręce na pokład, pomagamy! - napisał Zbigniew Leszczyński, sponsor tytularny Zooleszcz DPV Logistic GKM-u Grudziądz. - Ten głos znają wszyscy fani speedwaya w regionie i nie tylko. Człowiek, który za pomocą mikrofonu potrafi przenieść słuchaczy na areny sportowe - to z kolei cytat ze strony Abramczyk Polonii.

Jeśli zbiórka pójdzie dalej w takim tempie, możemy spodziewać się pokaźnej kwoty. Wszyscy wierzą, że pomoże to Bartoszowi Kustrze w powrocie najpierw do zdrowia, a później do pracy zawodowej. To człowiek niemal stworzony do komentowania meczów, który słowem potrafi namalować to, czego słuchacz nie widzi.

Link do zbiórki dostępny jest tutaj: https://pomagam.pl/mrmkff?fbclid=IwAR3W4ebWuPK3F2J4Txm_eifsI_sM8H4pn93jMtbyc1YES8FEojL3GJYfY_8