​Żużel. Niechciany w PGE Ekstralidze. W eWinner 1. Lidze Jamróg będzie jednak postrachem rywali

W ostatnich latach nikt tak bardzo nie zraził się do naszych działaczy jak Jakub Jamróg. Dwukrotnie obiecywano mu gruszki na wierzbie, a później okazywało się, że były to słowa rzucone na wiatr. Wychowanek Unii Tarnów nie otrzymał zaufania zarówno we Wrocławiu, jak i Lublinie. W pierwszoligowym Zdunek Wybrzeżu ma być jednym z liderów i jednocześnie postrachem dla rywali.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Żużel. Szybka kontra Ostafińskiego i Hynka: Powiększyć PGE Ekstraligę, czy nie. WIDEO INTERIA.TV

Po raz ostatni kibice w Gdańsku byli świadkami wielkiego żużla w sezonie 2014. To właśnie wtedy Wybrzeże rywalizowało w najlepszej lidze świata. Kolejne sezony to swego rodzaju posucha i przeciętne występy na pierwszoligowych torach. W 2021 roku wszystko ma się zmienić. Do drużyny sprowadzono gwiazdy w postaci Wiktora Kułakowa czy Jakuba Jamroga. Celem jest niewątpliwie powrót do elity. Szczególnie Polak ma wiele do udowodnienia. Po nieudanych kilku latach w PGE Ekstralidze chce odbudować się na jej zapleczu.

Reklama

Interesujesz się sportem? Sprawdź nowy serwis Sport Interia!





- Ciekaw jestem jego postawy. Niespełniony w Ekstralidze, bo jak odchodził ze Sparty, narzekał, a w Motorze było tak samo. Pierwsza liga powinna mu się jednak pozwolić odbudować. To jest mocny zawodnik, a jego kontrakt pokazuje, że Wybrzeże ma poważne plany. Bojowy na torze Jamróg powinien pomóc w ich realizacji - mówi Wojciech Dankiewicz w rozmowie z portalem polskizuzel.pl.

Włodarze klubu z Trójmiasta na koniec listopadowego okienka pochwalili się transferem z rodzaju last-minute. Szeregi drużyny dosłownie w ostatniej chwili wzmocnił Michał Gruchalski, który nie dogadał się z Unią Tarnów. Zdaniem eksperta nSport+, może być to nawet objawienie rozgrywek. - Kiedy jeździł we Włókniarzu, to żałowałem, że kończy wiek juniora. On trochę późno eksplodował, jemu przydałby się jeszcze rok na takie mocne objeżdżenie. Jest zadziorny, jeździ z zębem, ale w minionych rozgrywkach nie dostawał w Unii Tarnów wielu szans. W Gdańsku będzie miał chęć pokazania się. Jak dla mnie w 2020 płacił frycowe, a teraz pokaże, na co go stać - zakończył Dankiewicz.

Zobacz Sport Interia w nowej odsłonie!

Sprawdź!





Zdjęcie Jakub Jamróg ucieka przed Jackiem Holderem / Łukasz Trzeszczkowski / Newspix

------------------------------------------------

Samochód 20-lecia na 20-lecie Interii!ZAGŁOSUJ i wygraj 20 000 złotych - kliknij.Zapraszamy do udziału w 5. edycji plebiscytu MotoAs. Wyjątkowej, bo związanej z 20-leciem Interii. Z tej okazji przedstawiamy 20 modeli samochodów, które budzą emocje, zachwycają swoim wyglądem oraz osiągami. Imponujący rozwój technologii nierzadko wprawia w zdumienie, a legendarne modele wzbudzają sentyment. Bądź z nami! Oddaj głos i zdecyduj, który model jest prawdziwym MotoAsem!