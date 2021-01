Żużel. Najman kusił Worynę. Gwiazda PGE Ekstraligi miała dostać duże pieniądze za walkę w MMA

Kacper Woryna, to on miał być gwiazdą planowanej na 13 lutego gali VIP MMA. Ekstraligowy żużlowiec Eltrox Włókniarza Częstochowa nie przyjął jednak oferty, choć organizator imprezy kładł na stole 20 tysięcy złotych.

Długo trwało, zanim Marcin Najman, organizator gali VIP MMA podał, że 13 lutego na gali, w żużlowym pojedynku, zmierzą się Edward Mazur i Dominik Tyman. Zwycięzca dostanie 8 tysięcy złotych, przegrany pięć.

To wcale jednak nie musiało tak wyglądać, bo Najman kusił o wiele większą gażą Kacpra Worynę. Jeden z żużlowych przyjaciół podpowiedział mu, że ten mógłby być zainteresowany, więc wysłał mu SMS-a z zaproszeniem i finansową ofertą. Woryna miał dostać za walkę 20 tysięcy złotych. Więcej niż Mazur i Tyman razem wzięci, ale i też Woryna to nazwisko, które w żużlu coś znaczy.

Antoni Woryna, dziadek Kacpra, to pierwszy indywidualny medalista mistrzostw świata z Polski, a także wielka gwiazda Górnika i ROW-u Rybnik. Zdobył z tym klubem 12 medali, w tym 9 złotych. Wnuczek nie ma aż tak wielkich sukcesów na koncie, bo też rybnicki żużel jest obecnie w innym miejscu niż kiedyś. Woryna może się pochwalić, że dwukrotnie awansował z ROW-em do PGE Ekstraligi, że był wyróżniającym się juniorem, że zdobył 1 punkt w cyklu Grand Prix, startując jako rezerwowy w rundzie w Toruniu. Do tego można dołożyć całkiem sporą listę sukcesów juniorskich.

Do sezonu 2020 włącznie Woryna był wierny swojej drużynie z Rybnika. Po kolejnym spadku zdecydował się jednak na zmianę i przenosiny do Eltrox Włókniarza Częstochowa. Chciał dalej jeździć w PGE Ekstralidze. Miał podpisać kontrakt na poziomie 1,5 miliona złotych. I pewnie także dlatego nie zgodził się na walkę u Najmana. Po co ryzykować, skoro, zamiast 20 tysięcy można zarobić o wiele większe pieniądze za równą jazdę w całym sezonie. 20 tysięcy Woryna dostanie za jeden wygrany bieg i 3 punkty.

