Żużel. Najlepsza formacja seniorska w eWinner 1. Lidze oraz świeża krew na pozycji menedżera. Awans gdańszczan jest całkiem realny (oceniamy siłę drużyn)

Zdunek Wybrzeże na początku listopada pozyskało Wiktora Kułakowa i Jakuba Jamroga, którzy dołączyli do Krystiana Pieszczka i Rasmusa Jensena. Dużym wzmocnieniem jest także Michał Gruchalski. To nie koniec zmian, bo gdańszczanie postawili na świeżą krew w postaci menedżera Eryka Jóźwiaka. Awans do PGE Ekstraligi to całkiem realny cel.

Wspólnie z Jackiem Frątczakiem oceniamy siłę drużyn eWinner 1. Ligi. Tym razem przyglądamy się kadrze jednego z głównych faworytów do awansu, czyli Zdunek Wybrzeżu Gdańsk.

Seniorzy - ocena 6

- Dlaczego maksymalna ocena? Nie może być inaczej. Udane transfery, w dodatku mocna formacja krajowa. Pozostawienie Krystiana Pieszczka z całą pewnością było sygnałem dla pozostałych, że w Gdańsku buduje się ciekawszy projekt z ambicjami. Pozyskanie Wiktora Kułakowa, praktycznie najlepszego zawodnika eWinner 1. Ligi od dwóch sezonów gwarantuje solidne zdobycze punktowe. Rasmus Jensen też jest świetnym żużlowcem, dobrze wkomponował się w zespół. Mamy jeszcze Kubę Jamroga. Według mnie najmocniejszą krajową formację będzie miało właśnie Zdunek Wybrzeże. Szykuje się zacięty bój z PGG ROW-em. Gdańszczanie postawią trudne warunki.

U24 - ocena 5

- Michał Gruchalski posiada doświadczenie zdobyte na torach PGE Ekstraligi. Trzeba przyznać, że za nim dość nieszczęśliwy poprzedni sezon. Mimo wszystko myślę, że przed rokiem źle trafił. Mógł być w tej chwili w innym miejscu. To zawodnik z dobrym sprzętem, ambitny, potrafi zawalczyć i ma niezły start. Na pewno wartość dodana. To będzie czołowa postać na pozycji do lat 24 w całej lidze.

Juniorzy - ocena 3

- Ci chłopcy do tej pory niczym się nie wsławili, w związku z czym trudno się spodziewać spektakularnych wyników. Zebrane doświadczenie jednak zaprocentuje punktami, ale nie jest to na miarę wsparcia formacji seniorskiej. To starsi muszą wziąć na siebie ciężar zdobywania punktów.

U23 - ocena 3

- Lukas Fienhage kiedyś zapowiadał się na dobrego zawodnika. Z tymi Niemcami jednak jest różnie. Miałem bardzo dobre zdanie na temat Kaia Huckenbecka. Kilka razy nawet gościłem go na treningach w Zielonej Górze i Toruniu, ale Niemcy w pewnym momencie się zatrzymują. Oby Fienhage wystrzelił, natomiast nie będzie kluczowym ogniwem w zespole.

Menedżer - ocena 4

- Nie potrafię powiedzieć, jakie ma kompetencje, jeżeli chodzi o prowadzenie drużyny. Doświadczenie w żużlu posiada, dlatego nietaktem byłoby mu dać niższą ocenę niż cztery.

SUMA: 21