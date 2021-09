Żużel. MPPK. Kto za 10 lat będzie pamiętał składy? GKM mistrzem Polski!

Termin tegorocznego finału Mistrzostw Polski Par Klubowych był przekładany aż 3-krotnie. Ostatecznie zawody odbyły się 3 września, dwa dni przed rozpoczęciem rywalizacji w fazie play-off PGE Ekstraligi. Fogo Unia Leszno, Moje Bermudy Stal Gorzów i Betard Sparta Wrocław awizowały na nie rezerwowe zestawienia. W Grudziądzu nie pojawili się również Patryk Dudek i Adrian Miedziński, którzy są już pewni tego, że podczas najbliższego okienka transferowego zmienią barwy klubowe.

Drugoligowcy przebrani za mistrzów Polski

W najsilniejszych zestawieniach przy Hallera 4 pojawili się więc wyłącznie gospodarze oraz piąta drużyna bieżącego sezonu PGE Ekstraligi - Eltrox Włókniarz Częstochowa. To właśnie te 2 zespoły stawiane były w roli zdecydowanych faworytów rywalizacji. ZOOLeszcz DPV Logistic GKM sprostał presji i dorzucił drugą już - po wygranym meczu o wszystko w ostatniej kolejce fazy zasadniczej - łyżeczkę cukru do swej beczki dziegciu opatrzonej etykietą "mizerny rok 2021".

Wraz z biegiem zawodów wytworzyło się trzech kandydatów do zajęcia najniższego miejsca na podium: Marwis.pl Falubaz Zielona Góra, eWinner Apator Toruń oraz Metalika Recykling Kolejarz Rawicz dla zmylenia przeciwnika zgłoszony do turnieju pod nazwą Fogo Unia Leszno. Aktualnego Drużynowego Mistrza Polski reprezentowali w Grudziądzu: Damian Baliński, Szymon Szlauderbach i Damian Dróżdż.

Za 10 lat nikt nie będzie pamiętał składów

Siła toruńskiej pary skupiona była w rękach jej lidera - Pawła Przedpełskiego. Kiedy został on wykluczony za spowodowanie upadku jasnym stało się, że nie uda im się wskoczyć do pierwszej trójki. Rawiczanom nie pomogła zaś taktyka uczynienia z pary trójkąta - wyjątkowo nie podobająca się Damianowi Balińskiemu, który na wieść o zmienieniu go po wygranym wyścigu zareagował rzucając kaskiem po parku maszyn - i mimo startów aż trzech drugoligowych zawodników oni również musieli uznać wyższość Marwis.pl Falubazu wprowadzonego na podium zwycięstwem profesora Protasiewicza w ostatnim wyścigu.

Za 10 lat nikt nie będzie pamiętał w jakich składach do Grudziądza przyjechały najlepsze drużyny kraju. W annałach młodzi kibice wyczytają tylko, że 3 września 2021 roku ZOOLeszcz DPV Logistic GKM osiągnął największy sukces w historii klubu.

Końcowe wyniki

1. ZOOleszcz DPV Logistic GKM Grudziądz - 27:

Krzysztof Kasprzak 11 (3,2,0,2,2,2)

Przemysław Pawlicki 16 (2,3,2,3,3,3)

Norbert Krakowiak NS



2. Eltrox Włókniarz Częstochowa - 23:

Bartosz Smektała 14 (3,1,3,2,3,2)

Kacper Woryna 9 (2,2,1,3,0,1)



3. Marwis.pl Falubaz Zielona Góra - 22:

Piotr Protasiewicz 14 (2,3,3,2,1,3)

Damian Pawliczak 8 (1,2,2,3,0,w)

Mateusz Tonder NS



4. Fogo Unia Leszno - 20:

Damian Baliński 5 (1,3,-,0,-,1)

Szymon Szlauderbach 5 (0,-,2,1,2,-)

Damian Dróżdż 10 (2,3,3,2)



5. eWinner Apator Toruń - 18:

Paweł Przedpełski 10 (3,3,3,1,w,-)

Krzysztof Lewandowski 6 (0,0,2,0,1,3)

Karol Żupiński 2 (2)



6. Betard Sparta Wrocław - 10:

Mateusz Panicz 3 (0,0,1,0,2,0)

Przemysław Liszka 7 (1,1,d,1,3,1)



7. Moje Bermudy Stal Gorzów - 6:

Rafał Karczmarz 5 (1,1,1,1,1,w)

Kamil Pytlewski 1 (0,0,0,0,0,1)