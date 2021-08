Już na grubo przed zawodami byliśmy niemal przekonani, że w Częstochowie będziemy świadkami całkiem dobrego ścigania. Po pierwsze - walce sprzyja sam obiekt, co niejednokrotnie widzieliśmy chociażby w PGE Ekstralidze. Kolejnym argumentem była rzecz jasna świetna obsada. Na torze przy ulicy Olsztyńskiej prezentowała się czołówka krajowych młodzieżowców na czele z Jakubem Miśkowiakiem, Wiktorem Lampartem i świetnie radzącym sobie w debiutanckim sezonie w elicie - Mateuszem Cierniakiem. Niestety, poza pojedynczymi wyścigami, srogo się zawiedliśmy.

Dodatkowego smaczku zawodom dodawał również fakt, iż poznaliśmy w nich nowego złotego medalistę, bowiem do finału nie zakwalifikował się zeszłoroczny triumfator, czyli Falubaz. Co ciekawe, w ostatnich latach zielonogórzanie zdominowali tę imprezę i triumfowali w niej aż dwa razy z rzędu. Za trzecim się nie udało. Patrząc na to jakimi młodzieżowcami dysponują, sam awans do finału wszyscy w klubie uznaliby za nie lada sukces, ale nawet tego nie udało się zrealizować.

Włókniarzowi zabrakło koncentracji?

Niestety rywalizacja rozpoczęła się z kilkunastominutowym opóźnieniem. Na całe szczęście organizatorzy świetnie przygotowali nawierzchnię i udało odjechać się pełne 21 wyścigów. Przeciągnięcie startu zawodów zupełnie nie wpłynęło na formę głównych faworytów do zwycięstwa. Zarówno Motor, jak i Włókniarz radzili sobie rewelacyjnie. Los tak chciał, iż obie drużyny spotkały się w ostatnim biegu dnia, który zadecydował o złotym medalu. W nim lepsi okazali się lublinianie.

Gospodarze mogą żałować szczególnie straconych pojedynczych "oczek" ze słabszymi przeciwnikami. Najpierw w pierwszej serii "tylko" 4:2 pokonali Unię Tarnów, a pod koniec zmagań po nieporozumieniu z Jakubem Miśkowiakiem wykluczenie wyłapał Mateusz Świdnicki. Bieg z Unią Leszno z punktu widzenia miejscowych zakończył się więc ledwie remisem.

Sensacyjny medalista

Sensacyjnie po brązowe krążki sięgnął jeden z dwóch przedstawicieli tegorocznej eWinner 1. Ligi. Trzecią siłą środowego turnieju dość niespodziewanie okazała się Unia Tarnów. Ogromna w tym zasługa Dawida Rempały, na którego momentami nie było mocnych. Młodzieżowcy z Małopolski swoją dobrą postawą w pewnym stopniu uratowali sezon całemu klubowi. Seniorski zespół pożegnał się bowiem z eWinner 1. Ligą i za kilka miesięcy pojedzie w najniższej klasie rozgrywkowej. Właśnie dlatego tym bardziej należy docenić środowy sukces juniorów.

Wyniki:

I. Motor Lublin: 29

11. Wiktor Lampart 14+2 (2*,3,2*,3,3,1)

12. Mateusz Cierniak 15+3 (3,2*,3,2*,2*,3)

20. Jan Młynarski - nie startował

II. Bocar Włókniarz Częstochowa: 24

7. Jakub Miśkowiak 14+1 (1,2*,3,3,3,2)

8. Mateusz Świdnicki 10+2 (3,3,2*,2*,w,0)

18. Franciszek Karczewski - nie startował

III. Unia Tarnów: 19

5. Dawid Rempała 13+1 (2,1*,3,1,3,3)

6. Przemysław Konieczny 6+1 (0,2,1,0,2*,1)

17. Piotr Świercz - nie startował

IV. KS Unia Leszno: 18

1. Damian Ratajczak 10 (3,1,2,0,3,1)

2. Krzysztof Sadurski 8+1 (0,3,0,1,2*,2)

V. KS Toruń: 16

3. Krzysztof Lewandowski 9+2 (2,3,1,1*,0,2*)

4. Karol Żupiński 7+1 (1*,0,0,2,1,3)

VI. ROW Rybnik: 11

13. Paweł Trześniewski 3+1 (0,0,2*,0,0,1)

14. Mateusz Tudzież 8 (2,1,3,1,1,w)

21. Kacper Tkocz - nie startował

VII. Maszewski GKM Grudziądz: 9

9. Wiktor Rafalski 4 (0,-,1,0,1,2)

10. Seweryn Orgacki 5 (1,1,0,3,d,0)

19. Kacper Łobodziński 0 (0)

Bieg po biegu:

1. Ratajczak, Lewandowski, Żupiński, Sadurski - 3:3

2. Świdnicki, Rempała, Miśkowiak, Konieczny - 4:2

3. Cierniak, Lampart, Orgacki, Rafalski - 5:1

4. Sadurski, Tudzież, Ratajczak, Trześniewski - 4:2

5. Lewandowski, Konieczny, Rempała, Żupiński - 3:3

6. Świdnicki, Miśkowiak, Orgacki, Łobodziński - 5:1

7. Lampart, Cierniak, Tudzież, Trześniewski - 5:1

8. Rempała, Ratajczak, Konieczny, Sadurski - 4:2

9. Miśkowiak, Świdnicki, Lewandowski, Żupiński - 5:1

10. Tudzież, Trześniewski, Rafalski, Orgacki - 5:1

11. Cierniak, Lampart, Sadurski, Ratajczak - 5:1

12. Orgacki, Żupiński, Lewandowski, Rafalski - 3:3

13. Lampart, Cierniak, Rempała, Konieczny - 5:1

14. Miśkowiak, Świdnicki, Tudzież, Trześniewski - 5:1

15. Ratajczak, Sadurski, Rafalski, Orgacki (d) - 5:1

16. Lampart, Cierniak, Żupiński, Lewandowski - 5:1

17. Rempała, Konieczny, Tudzież, Trześniewski - 5:1

18. Miśkowiak, Sadurski, Ratajczak, Świdnicki - 3:3

19. Żupiński, Lewandowski, Trześniewski, Tudzież (w) - 5:1

20. Rempała, Rafalski, Konieczny, Orgacki - 4:2

21. Cierniak, Miśkowiak, Lampart, Świdnicki - 4:2