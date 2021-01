​Żużel. Motor Lublin. Szybkie wejście na szczyt? Dwa lata i dwa awanse. Celem medal w PGE Ekstralidze

Prezes Jakub Kępa odbudował lubelski żużel po wielu latach posuchy. Drużyna z Lublina wróciła do ścigania w sezonie 2017, kiedy to wywalczyła awans na zaplecze najlepszej ligi świata. Tam było równie kolorowo - kolejny awans, tym razem do PGE Ekstraligi. Za żużlowcami Motoru dwa lata spędzone w elicie. W 2021 roku powalczą co najmniej o fazę play-off, choć marzeniem jest zdobycie medalu.

Największe sukcesy

Na samym początku weźmy pod lupę lubelski żużel od reaktywacji tego sportu przez Jakuba Kępę. Wrócmy więc do 2017 roku, kiedy to zespół wystartował w 2. Lidze Żużlowej pod nazwą Speed Car Motor Lublin. W emocjonującym dwumeczu finałowym lepsi okazali się zawodnicy Startu Gniezno (86:93). Popularne "Koziołki" nie załamały się i w barażu rozgromiły Stal Rzeszów (99:63), co dało im awans na zaplecze najlepszej ligi świata. Rok później zwyciężyły w ówczesnej Nice 1. Lidze Żużlowej i znaleźli się w PGE Ekstralidze. Za nimi dwa sezony spędzone w elicie, w 2021 roku powalczą co najmniej o fazę play-off, choć marzeniem działaczy i kibiców jest zdobycie medalu.

Wcześniej w Lublinie funkcjonowały różne kluby - LKM, LPŻ (1956-1958), Motor (1962-1995), LKŻ (1996-2000), TŻ ( 2001-2007), KMŻ (2008-2016). Największym sukcesem Motoru było wicemistrzostwo kraju zdobyte w 1991 roku. Siedem lat wcześniej młodzieżowcy wywalczyli złoto w Drużynowych Mistrzostwach Polski Juniorów w składzie: Andrzej Gąbka, Piotr Styczyński, Piotr Mazurek, Janusz Łukasik, Andrzej Kowalczyk. W sezonie 1990 udało się sięgnąć w zmaganiach młodzieżowców jeszcze po brąz.

Najważniejsze daty

1956 - Pierwszy ligowy rok w historii lubelskiego żużla.

1962 - Motor Lublin w sezonie 1962 zadebiutował w zmaganiach ligowych.

1984 - Złoto w Drużynowych Mistrzostwach Polski Juniorów w składzie: Andrzej Gąbka, Piotr Styczyński, Piotr Mazurek, Janusz Łukasik, Andrzej Kowalczyk.

1991 - Jedyny medal zdobyty przez Motor Lublin w Drużynowych Mistrzostwach Polski. Zespół zajął wówczas drugie miejsce i zawodnicy zawiesili na swoich szyjach srebrne krążki.

2017 - Reaktywowano sekcję żużlową w Lublinie. Prezes Jakub Kępa w ciągu dwóch pierwszych lat wywalczył dwa awanse i poprowadził klub do PGE Ekstraligi. W najbliższych sezonach lublinianie postarają się zdobyć medal DMP.

Najważniejsi zawodnicy

Na zawsze w historii Motoru zapisali się: Hans Nielsen, Leigh Adams, Antonin Kasper, Dariusz Stenka, Marek Kępa, Jerzy Mordel, Dariusz Śledź, Jerzy Głogowski, Marek Muszyński, Tomasz Pawelec, Robert Jucha, Robert Birski i Marek Iwaniec - to oni w 1991 roku zdobyli wicemistrzostwo kraju. Świetnie wyniki pod koniec XX wieku wykręcał Węgier Zoltan Adorjan. Później - przez rok (sezon 2003) - na pierwszoligowych torach nie było mocnych na Lee Richardsona.

Z Polaków należy jeszcze wyróżnić Roberta Dadosa, wychowanka klubu i mistrza świata juniorów z 1998. Choć największe sukcesy świętował jako zawodnik GKM-u, to w Lublinie nikt o nim nie zapomina. Wraz z nim do Grudziądza przeniósł się inny ze zdolnych wychowanków, a mianowicie Paweł Staszek.

Najważniejsi ludzie

Na szacunek zasługuje przede wszystkim Witold Zwierzchowski. W latach 1968-1979 był żużlowcem Motoru, następnie do 1994 poprowadził zespół do największych sukcesów. Zmarł 8 lutego 1996 roku. Teraz najważniejszym człowiekiem w lubelskim środowisku jest prezes Jakub Kępa, którego działania spotykają się z zadowoleniem kibiców. Nic dziwnego, skoro dawno żużel w tym mieście nie był na tak wysokim poziomie, jak teraz.

Co teraz?

Motor Lublin od 2019 roku występuje w PGE Ekstralidze, która powszechnie jest znana jako najlepsza liga świata. Prezes Kępa zbudował solidną formację seniorską oraz najlepszych - przynajmniej na papierze - juniorów: Wiktora Lamparta i Mateusza Cierniaka. Seniorzy prezentują się następująco: Grigorij Łaguta, Mikkel Michelsen, Krzysztof Buczkowski, Jarosław Hampel oraz Dominik Kubera (U-24). Skład co prawda nie gwarantuje medalu na koniec rozgrywek, jednak daje nadzieję na nawiązanie walki z czołowymi drużynami w Polsce. Na pierwszy rzut oka brakuje jednak wyraźnego lidera.

