Żużel. Motor Lublin przegrał. Bartosz Zmarzlik i Maciej Kuciapa docenieni

Motor Lublin w rozgrywkach PGE Ekstraligi jest potęgą. W sezonie 2023 żużlowcy reprezentujący to miasto obronili tytuł Drużynowego Mistrza Polski. Klub stał się takim dominatorem, że trudno przyjąć do wiadomości jakąkolwiek porażkę. Nawet w plebiscycie. Tym razem jednak Motor trafił na godnego siebie rywala, a raczej rywalki. Koszykarki Polskiego Cukru AZS UMCS Lublin zostały mistrzyniami Polski i to w ich ręce trafił tytuł "Drużyny Roku".