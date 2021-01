Żużel. Motor Lublin. Mateusz Cierniak zdradził tajemnicę swojego numeru i wzruszył prowadzących

- Na samym początku, jeszcze na mini-torze jeździłem z numerem 333. Po śmierci mojego kolegi, Krystiana Rempały startującego z 509, postanowiłem dodać nasze numery, żeby cały czas jeździł ze mną. Stąd 842 – wyznał w audycji „Pięć Jeden” Mateusz Cierniak.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Szybka kontra. Mamy 12 milionów, budujemy Motor. Wideo INTERIA.TV

Niespełna 19-letni Mateusz Cierniak - jeden z najnowszych nabytków Motoru Lublin - to wychowanek Unii Tarnów. Wraz z nim pierwsze kroki na żużlowym torze w Mościcach stawiał o 4 lata starszy od niego Krystian Rempała, który w 2016 roku stracił życie po fatalnym upadku na torze w Rybniku.

Reklama

Młody żużlowiec niesamowicie wzruszył prowadzących i słuchających audycję na falach Polskiego Radia Lublin historią swojego numeru startowego 842. Przyznał, że wziął on się z dodania numeru, z którym jeździł na mini-torze, do numeru, z którym startował jego tragicznie zmarły kolega Krystian Rempała. Przypomnijmy, że zmarł on kilka dni po kraksie w biegu młodzieżowym w Rybniku, kiedy spadł mu z głowy kask i uderzył głową w twardą nawierzchnię. To doprowadziło do obrażeń w wyniku których zmarł w szpitalu.



Interesujesz się sportem? Sprawdź nowy serwis Sport Interia!

Wypadek kolegi wstrząsnął Cierniakiem, ale go nie zniechęcił. Stanowczo zaprzeczył, kiedy redaktor Paweł Rurarz zapytał go, czy po śmierci przyjaciela nie pojawiły się u niego wątpliwości co do kontynuacji kariery. - Nie, w ogóle nie zastanawiałem się nad tym czy żużel wciąż jest sportem dla mnie. Wciąż bardzo chciałem jeździć - zaznaczył.

- Wiem, że gdy wygrywam Krystian myśli o mnie i jest ze mną. Ja też cały czas myślę o nim. Mam uczucie jakbyśmy wciąż jeździli razem. Dlatego na każdym kevlarze zarówno klubowym, jak i reprezentacyjnym mam zawsze naszyte logo Krystiana. Wciąż jest ze mną i to nie zmieni się pewnie aż do końca kariery - zapowiedział.

Zobacz Sport Interia w nowej odsłonie!

Sprawdź!