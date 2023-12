Żużel. Motor Lublin i Bartosz Zmarzlik. Transferowy strzał w dziesiątkę

Wielu zastanawiało się, czy transfer Bartosza Zmarzlika do Motoru Lublin wyjdzie obu stronom na dobre. Mistrz świata w końcu po raz pierwszy w karierze zmienił barwy klubowe opuszczając Stal Gorzów. Motor z kolei w 2022 roku wygrał PGE Ekstraligę pokonując w finale... Stal ze Zmarzlikiem na czele. Przyjście do klubu Bartosza sprawiło, że z drużyną pożegnał się Mikkel Michelsen. Zmian wyszły jednak wszystkim na dobre.

Motor Lublin i Bartosz Zmarzlik to trafione połączenie

Potwierdzają to także statystyki. Zmarzlik okazał się najlepszym zawodnikiem PGE Ekstraligi ze średnią 2,526 punktu/bieg. Łącznie z bonusami zdobył 245 punktów. Przed rokiem pod tym względem wyglądał co prawda lepiej (odpowiednio średnia 2,679 i 284 punkty), ale w sezonie 2023 jego dorobek mógłby być większy, gdyby pojechał w tej samej liczbie biegów co rok wcześniej (różnica 9 wyścigów). Tak czy siak lider Motoru Lublin nie ma prawa do narzekań, bo znów zdominował ligę, zdobył ze swoim klubem wymarzone mistrzostwo Polski, a sam zarobił rekordową kasę. Kontrakt Bartosza Zmarzlika w Motorze Lublin wycenia się na ponad 5 milionów złotych.