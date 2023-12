Żużel. Motor i Sparta pobiją się o polską gwiazdę. Po sezonie głośne rozstanie?

Tak szybko giełda transferowa nie wystartowała jeszcze nigdy, ale to pokazuje tylko i wyłącznie, że prezesi niektórych klubów myślą o zespole długofalowo. Co prawda Bartosz Zmarzlik już w lutym 2022 roku był kuszony przez Motor Lublin, by dołączyć do drużyny na sezon 2023, ale w grudniu podobnych sytuacji nie było.

Rozmowa Interii. Zielonogórski płacz o miejskie pieniądze. Co dalej z Falubazem? WIDEO / INTERIA.TV / INTERIA.TV

Patryk Dudek na celowniku Sparty Wrocław

Jak udało nam się nieoficjalnie ustalić Patryk Dudek znalazł się na celowniku Betard Sparty Wrocław na sezon 2025. To oznacza tylko jedno - wrocławianie są zmęczeni już Taiem Woffindenem i wygląda na to, że Brytyjczyk w końcu zostanie przez Spartę odstawiony na boczny tor.

Dudek ma podpisaną umowę z Apatorem Toruń tylko do końca 2024 roku, a powszechnie wiadomo, że jest zmęczony atmosferą panującą w Toruniu. Przypomnijmy, że włodarze klubu chcieli zmusić go do rozstania z jego mechanikiem, Dariuszem Sajdakiem, ale Patryk Dudek postawił na swoim i pozostawił w teamie zasłużonego mechanika. Nic zresztą dziwnego, bo m.in. dzięki Sajdakowi zrobił krok naprzód po słabym początku sezonu.

Motor Lublin też będzie miał na oku Patryka Dudka

O ile Sparta Wrocław już przekonuje Patryka Dudka do zmiany barw na 2025 rok, o tyle Motor Lublin będzie go obserwować, a włączy się do walki o Polaka w przypadku słabszego sezonu Fredrika Lindgrena.- Razem ze sztabem menedżersko-szkoleniowym będziemy na pewno uważnie obserwować rozgrywki, by wytypować kogoś, kto naszym zdaniem mógłby rozwinąć się w Lublinie - mówił prezes Motoru, Jakub Kępa w obszernym wywiadzie dla Interii.

Motor Lublin już wcześniej kusił Patryka Dudka, zanim ten trafił do Apatora Toruń, ale spóźnił się o... kilka dni. Gdyby Patryk Dudek nie podał ręki włodarzom Apatora, kto wie czy teraz nie jeździłby w barwach Motoru.

Patryk Dudek będzie łakomym kąskiem po sezonie 2024, bo to jeden z najlepszych polskich zawodników i z dużą dozą pewności można powiedzieć, że to będzie najlepszy dostępny na rynku polski zawodnik.

Patryk Dudek / Jarosław Pabijan / Flipper Jarosław Pabijan

Tai Woffinden / Marcin Kubiak / Flipper Jarosław Pabijan