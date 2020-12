Żużel. Mógłby być ojcem dla kolegów. Junior na dwa etaty (oceniamy siłę drużyn)

Metalika Recykling Rawicz nie włączy się do walki o awans do eWinner 1. Ligi. O to możemy być spokojni. Priorytety są diametralnie inne. W klubie ma się objeżdżać utalentowana młodzież wspierana doświadczonym Damianem Balińskim. Najzdolniejsi dostaną w przyszłości szanse występów w barwach aktualnego DMP - Fogo Unii Leszno.

Wspólnie z byłą prezes klubu z Rzeszowa - Martą Półtorak oceniamy siłę drużyn 2. Ligi Żużlowej. Pod lupę bierzemy tym razem - Metalikę Recykling Kolejarz Rawicz





Seniorzy - ocena +3.

- W Rawiczu nie schodzą z obranego kursu. Kolejarz jest nazywany bezpośrednim zapleczem, filialną ekipą Fogo Unii Leszno i jeżdżą tutaj w większości zawodnicy, którzy w przyszłości mają znaczyć o sile mistrza Polski. Nie liczymy niezatapialnego Damiana Balińskiego, on wykracza za schemat i jest dla reszty mentorem. Dla kilku kolegów, jakby się dobrze postarał mógłby być ojcem. Zaskoczył mnie angaż Damiana Drózdża. Chciał przecież spróbować sił w eWinner 1. Lidze, a po awansie Wilków Krosno został odstrzelony. Fajna mieszanka rutyny z młodością. Taki Keynan Rew i Anders Rowe mają papiery na przyzwoitą karierę.

U24 - ocena 5.

- Do wyboru do koloru. Poza Balińskim i Dróżdżem można tam desygnować każdego żużlowca z szerokiej kadry. Nawet Szymona Szlauderbacha w minionym sezonie podstawowego juniora Unii Leszno, który w pierwszym sezonie w gronie seniorów przyszedł do Rawicza, żeby mieć pewne miejsce w składzie.

Juniorzy - ocena +3.

- Dużo zależeć będzie od terminarza, czy mecze Unii i Kolejarza będą się pokrywać. Wtedy wyleci wariant z najlepszym w tym zestawie - Kacprem Pludrą. Dla niego pierwszeństwo będą miały występy w PGE Ekstralidze. Tam będzie najważniejszą opcją w układance Piotra Barona. Ale przy dobrych wiatrach i sprzyjających okolicznościach Pludra może być zawodnikiem na dwa etaty. Oby tylko chłopaka nie zajechać. Dla reszty niedoświadczonych nastolatków już 2. LŻ zapowiada się na doskonałą szkołę.

Menedżer - ocena 5.

- Gdybyśmy mieli określić wartość Romana Jankowskiego przez pryzmat szkolenia młodzieży, kogo wychował, rozbiłby notą bank. Musimy jednak rozgraniczyć Jankowskiego trenera młodzieżowców w Unii Leszno i całego zespołu z Rawicza. W Kolejarzu nie za bardzo ingeruje w zmiany, daje zawodnikom pojeździć. Tam nie ma napinki na wynik więc szkoleniowiec może skoncentrować się na wpisywaniu punktów w program oraz obserwowaniu swoich podopiecznych.

