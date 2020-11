Żużel. Mocna ławka Motoru i Apatora. Wszystkie oczy na Miedzińskiego

Pokaż mi, jaką masz ławkę, a powiem ci, ile jesteś wart. Motor Lublin i eWinner Apator Toruń wydają się być najlepiej zabezpieczone na wypadek kontuzji zawodnika podstawowego składu. Do wiosny może się jednak sporo zmienić. Mocni rezerwowi, jak Adrian Miedziński mogą zamarzyć o zmianie położenia i roli liderów w klubach niższych lig.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Szybka kontra Ostafińskiego i Hynka. Banici wracają do kadry. Wideo INTERIA.TV

W PGE Ekstralidze jeżdżą najlepsi zawodnicy świata. Drużyna to jednak nie tylko wielkie nazwiska. Czasem ogromną rolę może odgrywać także ławka rezerwowych. Jedna kontuzja potrafi zrujnować kilka miesięcy pracy. Świadomi są tego między innymi w Toruniu, Gorzowie czy Zielonej Górze. Z losem będzie igrać między innymi Betard Sparta Wrocław.

Reklama

Fogo Unia Leszno - Szymon Szlauderbach i juniorzy

Szymon Szlauderbach nie należy do największych żużlowców globu, ale przynajmniej jest doskonale zgrany z resztą zespołu. Dodatkowo od kilku lat niemal każdy młodzieżowiec z Leszna w mniejszym lub większym stopniu pokazuje swój potencjał. Jazda w zaprzyjaźnionym Kolejarzu Rawicz sprawi, że po cichu każdy z nich stopniowo będzie zyskiwał cenne doświadczenie.

Moje Bermudy Stal Gorzów - Linus Sundstroem i juniorzy

Kontrakt warszawski z Linusem Sundstroemem może się okazać przysłowiowym strzałem w dziesiątkę. Szwed z gorzowskim klubem w przeszłości sięgał przecież po złoty medal mistrzostw Polski. Dodatkowo jego atutem jest znajomość tamtejszego środowiska. 30-latek do dziś jest ciepło wspominany przez kibiców z północy województwa lubuskiego. Co najważniejsze, dużym zaufaniem darzy go także trener - Stanisław Chomski. Młodzieżowcy to jedna wielka niewiadoma.

Betard Sparta Wrocław - juniorzy

Tak naprawdę kontuzjowanych zawodników w stolicy Dolnego Śląska mogą zastąpić tylko juniorzy. Każdy z czwórki Bartosz Curzytek, Michał Curzytek, Przemysław Liszka, Mateusz Panicz szczególnie na własnym torze jest w stanie dorzucić sporą liczbę "oczek" do dorobku drużyny. Może być też wręcz przeciwnie. Niewątpliwie fani byliby spokojniejsi, gdyby wśród zawodników oczekujących znalazł się ktoś pewniejszy.

RM Solar Falubaz Zielona Góra - Damian Pawliczak, Mateusz Tonder, Nile Tufft

Aktualnie najbliżej do składu meczowego zielonogórskiej drużyny jest Janowi Kvechowi. Czech to jeden z najbardziej utytułowanych zawodników młodego pokolenia u naszych południowych sąsiadów. Gdy tak się stanie, funkcję rezerwowych będą pełnili Damian Pawliczak, Mateusz Tonder oraz najprawdopodobniej Nile Tufft. Zarówno Pawliczak, jak i Tonder w sezonie 2020 udowodnili swoją wartość i wykręcili przyzwoite średnie.

Eltrox Włókniarz Częstochowa - Bartłomiej Kowalski

Eltrox Włókniarz podobnie jak Betard Sparta Wrocław praktycznie w ogóle się nie zabezpieczył. Od początku do końca kibice będą drżeć o zdrowie swoich zawodników. Zarówno Fredrik Lindgren jak i Leon Madsen reprezentują przecież swoje kraje w cyklu Speedway Grand Prix. Jeżeli odpukać przydarzy im się coś złego, to na ławce rezerwowych poza mało doświadczonym Bartłomiejem Kowalskim ciężko doszukać się ciekawych nazwisk.

Motor Lublin - Mark Karion, Dawid Lampart, juniorzy

Naprawdę dobrze wygląda to wszystko w Lublinie. Dawid Lampart gwarantuje solidne zdobycze punktowe. O tym, że potrafi jeździć na żużlu, przekonali się w sezonie 2020 na przykład kibice w Bydgoszczy, gdzie odjechał kilka spotkań. Do tego dochodzi utalentowany i jeszcze nieznany w Polsce Mark Karion.

MrGarden GKM Grudziądz - Roman Lachbaum, juniorzy

Przed sezonem 2021 do ekipy z Grudziądza dołączył Norbert Krakowiak. Wchodzący w wiek seniora reprezentant Polski wydaje obecnie jest lepszym żużlowcem niż Roman Lachbaum i to raczej on znajdzie się w meczowym składzie. Rosjanin wcale nie stoi na straconej pozycji i nie musi czekać na nieszczęście kolegi z zespołu, żeby stanąć pod taśmą z najlepszymi na świecie.

eWinner Apator Toruń - Paweł Łaguta, Adrian Miedziński, juniorzy

Beniaminek PGE Ekstraligi o miano najlepszej ławki rezerwowych całych rozgrywek może spokojnie rywalizować z RM Solar Falubazem Zielona Góra. Adrian Miedziński to przecież nie jest anonimowe nazwisko. Regularne występy w PGE Ekstralidze i eWinner 1. Lidze mówią same za siebie. Kto wie, czy nagle z formą nie wystrzeli także Paweł Łaguta. Połączenie młodości i doświadczenia to świetne posunięcie.