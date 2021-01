Żużel. Mistrzowie XX wieku. Legendy Włókniarza ze złotem w 2003 roku. Pokonali gwiazdorski Apator, a kibice zakochali się w Rune Holtcie

Włókniarz Częstochowa od długich lat niemal nieprzerwanie zawsze wykazuje wielkie ambicje, jeśli chodzi o zdobywanie medali w polskiej lidze. Nie zawsze jednak drużyna spełnia oczekiwania. Dość powiedzieć, że ostatnie złoto na konto klubu wpadło 18 lat temu. Przypominamy, jak do tego doszło.

Przed pamiętnym sezonem 2003 dało się wyczuć wielkie oczekiwania względem częstochowskiej drużyny. Rok wcześniej wydawało się, że zespół powalczy o coś więcej niż czwarte miejsce. Wtedy jednak na przeszkodzie stanęły kontuzje. W klubie jednak szybko wyciągnęli wnioski i zimą wzmocniono zespół na najbardziej newralgicznych pozycjach. Hitem okazał się powrót pod Jasną Górę wychowanka Sebastiana Ułamka. W sumie to okazał się jednym z liderów, zaraz obok Rune Holty, Ryana Sullivana, czy Andreasa Jonssona.

Swoją drogą, gdy spojrzymy na zestaw personalny Włókniarza, to trzeba przyznać, że robi on wrażenie. Dwójka stanieri może nie najmocniejsza w lidze (wspomniani Sullivan i Jonsson), ale bardzo solidna i równie punktująca. Do tego chyba najsilniejszy zestaw krajowych zawodników. Holta jeździł już z polską licencją, Ułamek szybko się rozwijał, a do tego wszystkiego był doświadczony już Grzegorz Walasek. Piątka seniorów robiła wrażenie. Problem był z kolei z juniorami, którzy w wielu meczach zawodzili. Duet Zbigniew Czerwiński - Adam Pietraszko do postrachu ligi z całą pewnością nie należał.



Na tamten czas moglibyśmy określić zespół Włókniarza małym dream-teamem. Inna sprawa, że to nie częstochowianie uchodzili za faworyta rozgrywek. Wszystkie oczy zwrócone były przede wszystkim na Apatora Toruń. Tamtejsi działacze skompletowali iście gwiazdorski skład. Była w nim dwójka najlepszych zawodników na świecie - Tony Rickardsson i Jason Crump. Życie pokazało jednak, że pieniądze nie jeżdżą i nawet takie gwiazdy nie są w stanie zapewnić sukcesu. A przecież w drużynie Apatora byli jeszcze tacy zawodnicy jak Piotr Protasiewicz, Wiesław Jaguś, czy Tomasz Bajerski.



W 2002 roku do grona faworytów wyjątkowo nie można było zaliczyć Polonii Bydgoszcz. Obrońcy tytułu, nawet z braćmi Gollobami w składzie, wyglądali na tle rywali dość kiepsko. Zresztą w tamtych czasach w klubie zaczęła się robić coraz gęstsza atmosfera, co też nie sprzyjało w osiąganiu wyników. Choć podkreślmy, że mimo tego drużyna i tak zdołał sięgnąć po brązowy medal. Trudno nie nazwać tego sukcesem.



Jednak wszystkich żużlowych kibiców w Polsce najbardziej elektryzowała rywalizacja o złoto między Włókniarzem a Apatorem. Rundę zasadniczą wygrali nieznacznie częstochowianie, ale bronić pozycji musieli później w rundzie finałowej. Życie tak się ułożyło, że o wszystkim decydował ostatni mecz w Częstochowie właśnie z torunianami. Miejscowi wygrali wtedy 49:41 i mogli cieszyć się z czwartego w historii klubu tytułu Drużynowego Mistrza Polski. Włókniarz w tamtym meczu pojechał jak w całym sezonie 2003. Świetnie seniorzy, a słabiutko juniorzy, którzy w tym spotkaniu zdobyli symboliczny punkt w biegu młodzieżowym.



Rok 2003 okazał się więc dla Włókniarza złoty, a swoją legendę w klubie zaczął budować Rune Holta. Szybko zaskarbił sobie sympatię miejscowej publiki dzięki dobrym występom w lidze. Do tego dorzucił także złoty medal Indywidualnych Mistrzostw Polski. A z racji tego, że startował jak Polak, bardzo szybko rósł w hierarchii krajowych żużlowców.





