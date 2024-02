Żużel. Mistrz Polski dostał niewygodne pytanie. Zdecydowana reakcja

Tak Daniel Kaczmarek tłumaczy częste zmiany klubów

- W Toruniu skończyłem wiek juniora i nie było jeszcze w składach obowiązku kontraktowania żużlowca do 24 lat. Gdyby to wtedy już obowiązywało, na pewno bym został. Tarnów? Dobrze się tam czułem, ale sytuacja finansowa stała się bardzo zła i trzeba było szukać innych rozwiązań. O Ostrowie nie mamy co rozmawiać. Rawicz to jednak druga liga, a chciałem się rozwijać - powiedział.



W listopadzie ubiegłego roku Kaczmarek zamienił Energę Wybrzeże Gdańsk na klub z Łodzi. - Rozmowy na temat przedłużenia umowy były prowadzone, ale wtedy zadzwonił Maciek Jąder i spytał, czy mam chwilę, aby podjechać z nim do Łodzi do prezesa Witolda Skrzydlewskiego. Po dwóch godzinach wychodziłem z tego spotkania z zamkniętym tematem kontraktu z Orłem - dodał zawodnik.