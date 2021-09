Żużel. Miśkowiak znów lepszy od Lamparta. Włókniarz zbliża się do DMPJ

DMPJ w Lublinie to drugie finałowe zawody cyklu. Po pierwszych liderem byli żużlowcy Włókniarza. Częstochowianie poradzili sobie nawet pomimo absencji Bartłomieja Kowalskiego. Teraz 19-latek jest już zdolny do jazdy, dzięki czemu siła rażenia zespołu z Częstochowy znacząco wzrosła.

Miśkowiak znów górą

Zgodnie z oczekiwaniami Kowalski przywiózł dla drużyny kilka cennych punktów. To nie on jednak głównie przyczynił się do zwycięstwa częstochowian. Zgodnie z oczekiwaniami najwięcej "oczek" dla zespołu zdobyli Jakub Miśkowiak i Mateusz Świdnicki. Ten pierwszy przegrał na torze tylko raz. W ostatnim biegu stanął on na wysokości zadania, pokonując Mateusza Cierniaka. To o tyle ważne, że przed ostatnim biegiem lublinianie i częstochowianie mieli remis.

Po raz kolejny w sezonie Miśkowiak okazał się lepszy od Wiktora Lamparta, choć w poniedziałek odbyli oni pojedynek korespondencyjny. Obaj to jednak liderzy swoich ekip, dlatego na ich barkach spoczywa odpowiedzialność za wynik. Zawodnik Motoru wypadł trochę słabiej, choć mocno przyczynił się do tego defekt. Finalnie reprezentant Włókniarza znów okazał się lepszy w tej rywalizacji.

Gdyby nie pech Lamparta, gospodarze wygraliby zmagania. Z drugiej strony bez wypożyczonego zawodnika Motor nie miałby szans toczyć walki o zwycięstwo. Wiktor Przyjemski znów pokazał swoją smykałkę do żużla, zostając z Cierniakiem najlepszymi żużlowcami w składzie.

Łotysze nieco lepiej, ale i tak bez rewelacji

Zawody podzieliły drużyny na dwie pary. Motor z Włókniarzem rywalizowali o wygraną, a Lokomotiv Jauniba Daugavpils oraz Arged Malesa Ostrów Wielkopolski skupili się na najniższym stopniu podium. Tym razem lepiej spisali się Łotysze, w czym pomógł Francis Gusts. Nie były to wielkie zawody w jego wykonaniu, ale i tak przywiózł on trochę punktów. W Arged Malesie nikt nie pojechał rewelacyjnie. Zawiedli głównie Sebastian Szostak i wypożyczony Mateusz Dul.



Wyniki:

1. Bocar Włókniarz Częstochowa - 40 punktów

2. Motor Lublin - 39 punktów

3. Lokomotiv Jauniba Daugavpils - 22 punkty

4. Arged Malesa Ostrów Wielkopolski - 18 punktów