Żużel. Miśkowiak blisko kolejnego złota. Zabierze mu je kataklizm

Patryk Głowacki Żużel

We wtorek na torze w Ostrowie Wielkopolskim nadrobiono zaległą rundę Drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów. Ponownie najlepszy okazał się Bocar Włókniarz Częstochowa. Trzy zwycięstwa z rzędu sprawiły, że tylko kataklizm zabierze zespołowi zwycięstwo w zmaganiach. Tym samym Jakub Miśkowiak jest o krok od kolejnego złota w tym roku. Do zdobycia zostanie mu to najważniejsze.

