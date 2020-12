Żużel. Miliony na sport w Gorzowie. Stal powinna urwać tyle samo, co w tym roku. Zmarzlik też

Prawie 8 milionów na sport zapisano w budżecie Gorzowa na 2021 rok. Za chwilę ruszą konkursy. Kwota zostanie podzielona na 40 klubów, bo tyle jest w mieście. Najwięcej, bo około 2,5 miliona złotych powinna wyrwać z tego tortu żużlowa Stal Gorzów.

Budżet Gorzowa na 2021 rok został zatwierdzony przez radnych. Środki na sport, to blisko 8 milionów złotych. Milion z puli na promocję miasta przez sport. 900 tysięcy z puli na wsparcie spółek sportowych. 1,8 miliona złotych na sport wyczynowy. Do tego dochodzą środki na szkolenie młodzieży dzielona na dwa koszyki. Łącznie w obu mamy prawie 4 miliony.

Kluby za chwilę staną do konkursów i będą się bić o środki. Już teraz mówi się jednak, że Moje Bermudy Stal Gorzów dostanie najwięcej z tego tortu. Chodzi o 2,5 miliona złotych, czyli dokładnie tyle samo, ile w tym roku.

W sumie wsparcie miasta może być jeszcze większe, bo przecież trwają rozmowy z BSI dotyczące wykupienia licencji na rundę Grand Prix. Dotąd było tak, że miasto płaciło, a klub zbierał zyski. Inna sprawa, że akurat w tym przypadku wszystko zależy od tego, ile ludzi będzie można wpuścić na trybuny. Chodzi o termin czerwcowy, więc to daje szansę na 50 procent, ale to nic pewnego. Na razie sytuacja pandemiczna w Polsce jest ciężka i nic nie wskazuje na to, by koronawirus miał szybko odpuścić.

Dodajmy, że na kasę z miasta może też liczyć mistrz Zmarzlik. W jego przypadku to już nawet wiadomo, że dostanie on 200 tysięcy z puli na promocję miasta.