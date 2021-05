- Świetna forma Bjerre i Pedersena to baza, na której GKM może budować nadzieję na kolejny świetny wynik. A wszyscy, którzy tydzień temu widzieli GKM w pierwszej lidze muszą zweryfikować pogląd. Zwłaszcza że GKM ma lepszy terminarz niż rywale – mówi Piotr Olkowicz z Eleven Sports.

W piątek Eleven Sports pokaże dwa mecze żużlowej PGE Ekstraligi: Motor Lublin - eWinner Apator Toruń (18.00) i ZOOleszcz DPV Logistic GKM Grudziądz - Fogo Unia Leszno (20.30).

- Czekamy na kolejną niespodziankę i punkty GKM-u w ich walce o utrzymanie, która układa się dla nich coraz bardziej szczęśliwie - mówi Piotr Olkowicz, który w duecie z Maciejem Markowskim skomentuje mecz w Grudziądzu. Studio poprowadzi Marcelina Rutkowska.

Miesiąc rozruszał GKM

- Transfer Pawła Miesiąca okazał się dobrym ruchem - kontynuuje Olkowicz. - Rozruszał on GKM, dodał tej drużynie wigoru. Teraz Krzysztof Kasprzak będzie się głowił, jak tu wrócić do gry, ale przecież najważniejszy jest interes drużyny, a GKM po wygranej ze Spartą i remisie z Motorem poprawił notowania.

Zdaniem Olkowicz z Fogo Unią, GKM też może spłatać figla. - Duńczycy z GKM-u są w świetnej formie. W środowych meczach ligi duńskiej zdobyli łącznie 34 punkty - mówi komentator. - Wiadomo, że jechali po sześć razy, ale jak się Unia postawi, to niewykluczone, że w piątek będzie podobnie. W każdym razie świetna forma Bjerre i Pedersena to baza, na której GKM może budować nadzieję na kolejny świetny wynik. A wszyscy, którzy tydzień temu widzieli GKM w pierwszej lidze muszą zweryfikować pogląd. Zwłaszcza że GKM ma lepszy terminarz niż rywale.

Gdy idzie o ciekawostki z obozu leszczyńskiego, Olkowicz zdradza, że Piotr Pawlicki testował na zgrupowaniu kadry silnik Antona Nischlera, a Janusz Kolodziej chyba niespecjalnie przepada za grudziądzkim torem.

Apatorowi raczej nic nie pomoże

W drugim meczu transmitowanym przez Eleven (komentarz: Michał Korościel, Marcin Kuźbicki, studio: Anita Mazur) eWinner Apator będzie chciał się postawić Motorowi i odjechać kolejne dobre zawody na obcym torze. - Miałem przyjemność komentować mecze Apatora we Wrocławiu i Lesznie, gdzie przegrali, ale pokazali się z dobrej strony. Teraz może być podobnie. Żeby nie wiem, do jakiej mobilizacji nie doszło, to nie widzę dla Apatora szansy na pierwsze wyjazdowe punkty. Włókniarzowi ostatnio pomogły integracja i mobilizacja, ale nic dwa razy się nie zdarza - kwituje Olkowicz.

- A wracając do GKM, trzeba pochwalić, bo to jeden z dwóch zespołów, które po słabym starcie zrobiły cokolwiek, żeby ten stan rzeczy zmienić. Taki Falubaz czeka aż się Tonder wyleczy, aż Protasiewicz wróci do formy, a w GKM ściągnęli Miesiąca i się odbudowali. To samo zrobiły w pierwszej lidze Wilki Krosno, które dwoma transferami cudownie się przeobraziły - kończy komentator Eleven Sports.

