Żużel. Miejsce Jacoba Thorssella jest w eWinner 1. Lidze? Sytuację skomplikował mu regulamin

Przepis o zawodniku do lat 24 skomplikował sytuację wielu obcokrajowcom. Tacy zawodnicy jak Niels K. Iversen czy Michael Jepsen Jensen musieli zejść do eWinner 1. Ligi, gdzie zabrakło miejsca m.in. dla Jacoba Thorssella. Szwed w listopadowym wywiadzie dla portalu WP SportoweFakty stwierdził, że stał się ofiarą regulaminu. Rozgoryczenie 27-latka nie było bezsadne, bo przy starych przepisach spokojnie znalazłby pracę na zapleczu PGE Ekstraligi.

2. Liga Żużlowa to tylko przystanek

Thorssell sezonach 2019 i 2020 wykręcił w eWinner 1. Lidze naprawdę solidne średnie biegowe - 2,054 oraz 1,712. - Jego miejsce jest na zapleczu PGE Ekstraligi - mówi nam Piotr Mikołajczak, menedżer i dyrektor OK Bedmet Kolejarza. - Myślę, że na sezon 2022 zagości właśnie tam. Wierzę, że w przypadku naszego awansu pozostanie w Opolu. Dla mnie pozyskanie Jacoba to strzał w dziesiątkę - dodaje.

Ten żużlowiec jest dwukrotnym mistrzem Szwecji. W sezonie 2021 ścigał się w cyklu SEC. - Osobiście go namawiałem na kontrakt w OK Bedmet Kolejarzu. Długo się zastanawiał, jednak udało mi się go przekonać. Od samego początku powtarzałem mu, że będzie liderem drużyny, że na nim chcę opierać budowę składu i wyniki. Spełnia swoją rolę w 100 procentach. Mam nadzieję, że do końca sezonu utrzyma najwyższą średnią biegową w lidze - zaznacza nasz rozmówca.

Thorssell ma więcej atutów

Do Szweda przylgnęła łatka świetnego startowca, ale też niezbyt walecznego żużlowca na dystansie. Mikołajczak nie zgadza się z tymi słowami. - W meczu z zespołem z Landshut nie wygrał wszystkich startów, potrafił dużo punktów wywalczyć na trasie. W innych meczach również. Jacob to dobry startowiec, w dodatku szybko potrafi dostosować się do warunków torowych. Pokazuje też serducho na torze, wie jak wyprzedzać. Przy okazji jeździ bardzo fair, pełen profesjonalista. Jestem dumny, że jeździ dla nas - przyznaje.

Thorssell obecnie może pochwalić się średnią biegową 2,458. Blisko za jego plecami znajdują się: Bartłomiej Kowalski (również OK Bedmet Kolejarz - 2,444), Sam Masters (2,438), Jewgienij Kostygow (2,400) oraz Dimitri Berge (2,381). W grze o miano najlepszego zawodnika 2. Ligi Żużlowej są także dwaj inni żużlowcy opolskiej drużyny - Oskar Polis (2,323) i Mads Hansen (2,258).