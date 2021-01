- Siedzieliśmy sobie w luźnej atmosferze, jedliśmy obiad i wtedy Michał Wiśniewski wyciągnął telefon, puścił nagranie i powiedział: mam fajny utwór, jak kibice dopiszą słowa, to zrobimy z tego hymn ROW-u – opowiada Krzysztof Mrozek, prezes śląskiego klubu.

Michał Wiśniewski z Ich Troje był gwiazdą Sylwestrowej Mocy Przebojów w Polsacie. Za chwilę może być ulubionym wykonawcą wszystkich kibiców ROW-u Rybnik. Tak się stanie, jeśli nagra hymn dla 12-krotnego mistrza Polski.

Muzyka już jest. - Siedzieliśmy sobie w luźnej atmosferze, jedliśmy obiad i wtedy Michał wyciągnął telefon, puścił nagranie i powiedział: mam fajny utwór, jak kibice dopiszą słowa, to zrobimy z tego hymn ROW-u - opowiada Krzysztof Mrozek, prezes śląskiego klubu. - Myślę, że za jakiś czas odezwę się do Michała i może coś z tym zrobimy. Nagranie było dynamiczne, więc mogłoby z tego coś ciekawego wyjść - dodaje działacz.

Wiśniewski był w Rybniku przy okazji grudniowej akcji klubu dla służby zdrowia. Wtedy lider Ich Troje śpiewał pod szpitalem swoje największe przeboje. Czy wiosną jego nagranie będzie otwierać każdy domowy mecz ROW-u? Czas pokaże. Na pewno Wiśniewski zrobił na działaczach dobre wrażenie. Nawet ci, którzy mówili nam, że nie przepadają za jego twórczością, byli nim zachwyceni. - Bardzo inteligentny facet, świetny showman - mówili.

W tej chwili takim nieoficjalnym hymnem ROW-u jest piosenka RKM ROW Rybnik wykonywana przez Sari Ska Band. Jeśli jednak luźna rozmowa z Wiśniewskim przerodzi się w coś bardziej konkretnego, to nikt nie będzie się zastanawiał ani chwili i hymn się zmieni. Swoją drogą, to z tymi klubowymi piosenkami jest tak, że przede wszystkim muszą to kupić kibice. Swego czasu Stachursky nagrał hymn dla piłkarskiego Górnika Zabrze. I choć na nagranie zaprosił fanów klubu, to utwór się nie przebił. Może Wiśniewski będzie miał więcej szczęścia.

