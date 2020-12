Żużel. Michał Finfa idzie do Wilków, Jarosław Dymek wraca do Częstochowy. Będzie menedżerem Eltrox Włókniarza

Znany już jest duet, który poprowadzi Eltrox Włókniarza Częstochowa w nadchodzących rozgrywkach PGE Ekstraligi. Do trenera Piotra Świderskiego dołączył Jarosław Dymek. Będzie on pełnił funkcję menedżera drużyny. Zastąpi Michała Finfę, który z kolei wraca w rodzinne strony i poprowadzi krośnieńskie Wilki.

- Z przyjemnością w ostatnich godzinach 2020 roku poinformować możemy, iż ukształtował się sztab szkoleniowy Eltrox Włókniarza Częstochowa na sezon 2021. Do trenera Piotra Świderskiego dołączył bowiem Jarosław Dymek, który pełnić będzie funkcję menadżera drużyny. Na stanowisku tym zastąpił Michała Finfę, który od przyszłego sezonu wraca do swojego rodzinnego miasta i zwiąże się z Wilkami Krosno. W tym miejscu pragniemy podziękować za wspólne lata współpracy - czytamy na stronie częstochowskiego klubu.

Tym samym prezes Michał Świącik postanowił powierzyć kierowanie drużyną ludziom młodym, ambitnym, ale już w środowisku znanym. Świderski to były żużlowiec, który wiele sezonów przejeździł w PGE Ekstralidze. Dymek z kolei ma ogromne doświadczenie w kwestii spraw kierowniczo-menedżerskich, bo przez długi czas pracował na tym stanowisku w kilku klubach, z różnych polskich lig żużlowych.

Dla Finfy z kolei możliwość powrotu w rodzinne strony z pewnością jest rozwiązaniem korzystnym. Będzie mógł wziąć udział w widocznej gołym okiem odbudowie klubu z Krosna, wokół którego zaczynają kręcić się poważni sponsorzy i znani zawodnicy. W sezonie 2021 sponsorem tytularnym będzie Cellfast, a zespół do walki w lidze poprowadzą między innymi Peter Ljung czy Andrzej Lebiediew. Kto wie, może właśnie Wilki będą czarnym koniem pierwszoligowych rozgrywek.

Duet Świderski-Dymek może okazać się strzałem w dziesiątkę. Obaj bowiem mają raczej ugodowy i spokojny charakter, a takich ludzi brakuje w parku maszyn podczas meczów żużlowych, często prowadzonych w atmosferze napięcia i stresu. Przydać się to może zwłaszcza we Włókniarzu, któremu stresowych sytuacji w sezonie 2020 zdecydowanie nie brakowało i w klubie z pewnością nie chcą, by to się powtórzyło.

Zdjęcie Krzysztof Mrozek, Jarosław Dymek / Wojciech Szubartowski / Newspix

