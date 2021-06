Żużel. Michał Finfa dla Interii: Cellfast Wilki jak Motor Lublin? To nie jest takie proste, porównajmy skalę miast

Sebastian Zwiewka, Interia: Prowadzona przez pana drużyna jest już na półmetku rundy zasadniczej. Wyniki są doskonałe, jednak najpierw poproszę o ocenę indywidualnej postawy zawodników.

Michał Finfa, menedżer Cellfast Wilków Krosno: Na razie postawa zawodników wygląda obiecująco, ale moim zdaniem jeszcze większy potencjał drzemie w Andrzeju Lebiediewie, Mateuszu Szczepaniaku oraz w szczególności w Vacku Miliku. Patryk Wojdyło przyzwyczaił nas do osiągania bardzo dobrych wyników na naszym torze, oczekujemy od niego zdobyczy w granicach 10 punktów, bądź nawet powyżej tej granicy. Zawodnik ten dorzuca również cenne punkty na wyjeździe. Uważam, że zawodnicy mogą jeszcze poprawić swoje średnie biegowe w klasyfikacji indywidualnej. Ciężkie to będzie jedynie w przypadku Tobiasza, który wyśrubował wynik podobny do tego, jaki wykręca obecnie Bartek Zmarzlik w Ekstralidze.

Jesteście liderem eWinner 1. Ligi.

Nasz plan w jednej części został praktycznie zrealizowany już w połowie sezonu. Celem na 2021 rok było utrzymanie drużyny w rozgrywkach, a dopiero później ewentualnie wywalczyć jak najlepsze miejsce w tabeli. Uważam, że utrzymanie już sobie zapewniliśmy, natomiast do wykonania pozostała jeszcze ta druga kwestia, czyli osiągnięcie jak najlepszego wyniku sportowego. Co z tego wyjdzie zobaczymy za dwa lub trzy miesiące.

Apetyt rośnie w miarę jedzenia. Pojawiły się myśli o awansie do PGE Ekstraligi?

Tak, tylko pewne rzeczy może dzieją się za szybko. Uważam, że trzeba wykazywać dużą pokorę i szanować to, co do tej pory zrealizowaliśmy. Jeśli chodzi o rozbudzenie apetytów - mamy tego świadomość, że zrobiliśmy to i teraz wszyscy o to pytają. Natomiast potrzebne są bardzo skrupulatne przemyślenia wewnątrz klubowe co dalej w pewnych przypadkach. W tej chwili jesteśmy liderem tabeli, obyśmy zostali nim jak najdłużej, ale to jest tylko sport.

Kiedyś Motor Lublin awansował w ciągu dwóch lat o dwie klase rozgrywkowe. Nie uciekniecie od porównań, szczególnie że w Krośnie również jest wielki głód żużla.

Tylko trzeba też porównać skalę miast - Lublin jest sześć razy większy od Krosna. W związku z tym budżet miasta ma sześciokrotnie większe możliwości wsparcia niż Krosno. Dlatego myślę, że w naszym przypadku decyzja o ewentualnym starcie w PGE Ekstralidze w przyszłości nie będzie tak łatwa, jak to miało miejsce w przypadku Motoru. Trzeba mieć świadomość, jak potężne jest Miasto Lublin. Krosno z kolei jest miastem zaledwie 50-tysięcznym. Musimy mieć wszystko na uwadze, to setki godzin przemyśleń, wyliczeń, rozmów. Należy też popracować nad infrastrukturą. To nie jest wszystko takie proste.

Po przegranym meczu w Rybniku zaryzykowaliście i ściągnęliście dwóch nowych zawodników. Ruchy były różnie oceniane - niektórzy pochwalali, inni mówili, że teraz pogorszy się atmosfera. Wyszło na to, że z prezesem mieliście rację, bo wygraliście sześć kolejnych spotkań z rzędu.

Po sparingu w Częstochowie i po pierwszym meczu w Rybniku uznaliśmy, że trzeba podjąć radykalne kroki. Już wiemy, że to była słuszna decyzja. Oczywiście, gdybyśmy jeszcze raz mieli dokonać tego wyboru w kwietniu, to wszystko wykonalibyśmy w dokładnie ten sam sposób. Dzisiaj to się nam spłaca. Rywalizacja o skład? Nie chcę za bardzo się do tego odnosić, bo skład w tym momencie się ustabilizował i wykrystalizował. Nie wiem, co mogę jeszcze dodać.

Trudno pracuje się menedżerowi, gdy ma się więcej zawodników do dyspozycji niż miejsc w składzie? Każdy chce jeździć i zarabiać.

Oczywiście. W sporcie żużlowym niestety forma rozliczenia z zawodnikami jest tak skonstruowana, że ten siedzący na ławce ma spory problem i nigdy nie byłem zwolennikiem tego, żeby mieć jednego lub dwóch zawodników w kadrze więcej. Regulamin wymusił na nas pewne kwestie. Podam teraz sztandarowy przykład z tego sezonu. Betard Sparta Wrocław za kontuzjowanego Taia Woffindena mogła skorzystać z ZZ-tki i wygrała dwa mecze w bardzo dobrym stylu, właśnie m.in dzięki temu przepisowi.

My w eWinner 1. Lidze - z tak skonstruowanym regulaminem - nie mielibyśmy takiej możliwości. W związku z tym podjęliśmy trudną decyzję. Po przeanalizowaniu plusów i minusów zdecydowaliśmy się mieć tego jednego zawodnika więcej.

Co teraz z Danielem Jeleniewskim? Jesteśmy na bieżąco z zawodnikiem w kontakcie, staramy się jakoś to rozwiązać. Na ten moment nie ma jeszcze tak oczywistego rozwiązania, jak w przypadku Petera Ljunga, który po prostu ma wolną rękę i może sobie znaleźć klub gdziekolwiek.

Jeleniewski wrócił do składu na mecz w Gnieźnie. Zdobył 6 punktów. Ten wynik pana nie przekonał, żeby dalej na niego stawiać?

Może odpowiedział już pan sobie zadając pytanie.

Czyli przywiózł za mało punktów.

Nie o to chodzi. Z trenerem Kwiecińskim uważamy, że obecnie delikatnie lepszy jest potencjał sportowy Vaclava Milika w stosunku do Daniela Jeleniewskiego. Dlatego jeździ Czech.

Peter Ljung dostał wolną rekę w poszukiwaniu nowego klubu. Zgłaszają się chętni z eWinner 1. Ligi lub 2. Ligi Żużlowej, czy na razie cisza?

Na ten moment w sprawie Petera Ljunga nikt do nas się nie zgłosił.

Szwed jest do wzięcia za darmo czy zainteresowany klub musi za niego zapłacić?

Każdy klub, który jest potencjalnie nim zainteresowany, może dzwonić zarówno do mnie, jak i do prezesa Leśniaka. Wtedy porozmawiamy, ale przekaz jest jasny i wyraźny - zawodnik ma wolną rękę. Naprawdę do sprecyzowania pomiędzy zainteresowanymi stronami są tylko kosmetyczne kwestie.

A czy nie za szybko zrezygnowaliście z Ljunga? W poprzednich latach należał przecież do czołowych zawodników na zapleczu PGE Ekstraligi.

Nie wiem jak teraz wygląda sytuacja z jego przygotowaniem do sezonu, ale my w tamtym czasie - patrząc na bardzo dynamiczny terminarz - nie mogliśmy czekać na rozwiązanie problemów przez Ljunga. Praktycznie tydzień po tygodniu mieliśmy rozgrywać mecze ligowe. Mamy sześć spotkań wygranych z rzędu, a z borykającym się z problemami zawodnikiem, mogliśmy wygrać dla przykładu tylko jeden.

Uważam, że podjęliśmy trafną decyzję. Peterowi życzę wszystkiego dobrego i niech spełnia się w barwach innego klubu. Moim zdaniem jeszcze w tym sezonie będzie punktował dobrze lub nawet bardzo dobrze, gdyż wraca liga szwedzka. A tego co się orientuję, ma podpisany kontrakt w Bauhaus-Ligan oraz w Allsvenskan League. Przy ustabilizowaniu swojej jazdy może solidnie zapunktować. My jednak skład mamy ustabilizowany i jasno jest powiedziane, że Petera w nim nie będzie.

Na koniec zapytam jeszcze, czy przy rozmowach kontraktowych nie poruszaliście z Peterem tego fatalnie wyglądającego upadku z 2020 roku? Mógł zostawić pewien ślad w psychice zawodnika.

Nie było żadnego problemu z psychiką, jeśli chodzi o ten upadek. Jak dobrze pamiętam, wypadek miał miejsce w sierpniu czy we wrześniu, a dwa tygodnie później pojawił się na torze w barwach Unii Tarnów. Osobiście nie upatrywałbym tego w tych kategoriach.

