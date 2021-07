Żużel. Metal Speedway League. Bez Pedersena ani rusz. Holsted Tigers rozgromieni przez Region Varde Elitesport

W środowy wieczór kibice i działacze klubu z Holsted dobitnie przekonali się jak ważnym ogniwem zespołu jest Nicki Pedersen. "Tygrysy" bez trzykrotnego mistrza świata w składzie zostali rozgromieni przez Region Varde Elitesport, a przed dotkliwą porażką nie uchronił ich nawet atut własnego toru. Przyjezdni w zasadzie robili co chcieli i gdyby nie dobra końcówka miejscowych, różnica punktowa pomiędzy oba zespołami byłaby o wiele większa.

Polacy grali pierwsze skrzypce

Wśród gospodarzy walkę z faworyzowanymi przyjezdnymi nawiązywał chyba jedynie duet Rasmus Jensen - Grzegorz Zengota. Pomimo dwucyfrówki na koncie, Polak nie zaliczy spotkania do udanych. 32-latek po fatalnym początku dopasował się dopiero w końcówce zawodów. W Bydgoszczy powodów do zmartwień mieć jednak nie muszą, bowiem reprezentant naszego kraju najprawdopodobniej testował sprzęt, a jeśli nie to na pewno nie pojechał do Danii ze swoimi najlepszymi motocyklami.

W szeregach gości każdy z żużlowców spisał się co najmniej przyzwoicie. Na pochwałę zasługuje przede wszystkim Piotr Protasiewicz. Doświadczony zawodnik Falubazu był bliski kompletu punktów, ale na przeszkodzie w jedenastej gonitwie dnia stanął mu Rasmus Jensen. Dla Region Varde Elitesport w nienajgorszy sposób punktował również inny Polak - Tomasz Gapiński. Poza biało-czerwonymi do udanych zawody zaliczą Aleksandr Łoktajew i Tim Soerensen. Od wcześniej wymienionej czwórki nieco odstawał Lasse Bjerre.

Już tylko piłkarze poprawią im humor

Co warto zaznaczyć, starcie rozegrane zostało o względnie wcześniej porze. Wszystko ma oczywiście związek z wieczornym meczem Duńczyków z Anglikami w półfinale EURO 2020. Fani Holsted Tigers mają z pewnością nadzieję, że piłkarze poprawią im humor i spiszą się znacznie lepiej niż ich ulubieńcy ścigający się na motocyklach o pojemności 500cc.

HOLSTED 33: Rasmus Jensen 14, Rene Bach 4, Grzegorz Zengota 10+2, Marius Nielsen 2, Sam Jensen 3

REGION VARDE 51: Tim Soerensen 9+2, Aleksandr Łoktajew 12, Tomasz Gapiński 10+3, Piotr Protasiewicz 13+1, Lasse Bjerre 7+1

