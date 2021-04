Żużel. Menedżerowie PGE Ekstraligi na cenzurowanym. Ze Ślączką nudów nie będzie. Koniec świętych krów w GKM-ie

Janusz Ślączka to chyba najbarwniejszy z menedżerów 2. kolejki PGE Ekstraligi. Nowy opiekun GKM-u Grudziądz zapadł nam w pamięci z wielu zmian, których dokonywał podczas meczu w Zielonej Górze. Udowodnił, że nie ma u niego równych i równiejszych. W końcu ze zmianą musiał pogodzić się sam Kenneth Bjerre.

Marwis.pl Falubaz Zielona Góra - Zooleszcz DPV Logistic GKM Grudziądz 51:39



Analizę 2. kolejki PGE Ekstraligi zaczynamy od meczu w Zielonej Górze, gdzie wracający do najwyższej klasy rozgrywkowej trener GKM-u Janusz Ślączka zwyczajnie nie dał nam się nudzić. Szybko poszły w ruch rezerwy taktyczne. Nie wszystkie w pełni rozumieliśmy, podobnie chyba jak sami zawodnicy. To taka odmiana względem Roberta Kempińskiego, który bywał znacznie oszczędny w rotacjach w trakcie meczu. W każdym razie pomysł na to spotkanie trenera Ślączki raczej niespecjalnie wypalił. Jego drużyna przegrała dość wysoko, więc najwyższa ocena, jaką możemy przyznać to trójka.

Szóstka z kolei dla Piotra Żyto. Opiekun Falubazu zasługuje za brawa za przygotowanie toru, który był atutem miejscowym. Nie było to takie proste, jeśli weźmiemy pod uwagę pogodę. Miał też nosa do Damiana Pawliczaka, a poza wszystkim broni go wynik sportowy. Zielonogórzanie mają sporą zaliczkę przed meczem rewanżowym.



Nota dla Janusza Ślączki: 3



Nota dla Piotra Żyto: 6



Betard Sparta Wrocław - eWinner Apator Toruń 51:39



We Wrocławiu piątka dla Dariusza Śledzia a czwórka dla Tomasza Bajerskiego. Trener gospodarzy zasługuje na pochwałę, ale nie zrobił też nic ekstra, aby otrzymać notę marzeń. Natomiast drużyna eWinner Apatora przegrała, ale rozmiary tej porażki wcale nie są jakieś bardzo wysokie na tak trudnym terenie. Niektórzy spodziewali się prawdziwego lania beniaminka. Wstydu więc nie ma. A dodajmy do tego fakt, że Bajerski w porę zareagował, kiedy odstawić od jazdy należało Adriana Miedzińskiego.



Nota dla Dariusza Śledzia: 5



Nota dla Tomasza Bajerskiego: 4



Moje Bermudy Stal Gorzów - Motor Lublin 52:38



W niedzielnym meczu w Gorzowie piątkę przyznajemy Piotrowi Paluchowi. Sytuacja w zasadzie analogiczna do Dariusza Śledzia. Poprawny mecz, wynik się zgadza, więc i piątka na jego koncie. Maciej Kuciapa z Motoru Lublin otrzymuje od nas czwórkę na zachętę. Plamy nie dał, wynik nie jest jakoś bardzo zły, a taktycznie zasadniczo robił, co mógł, aby nie dać odjechać Stali jeszcze bardziej. Tym bardziej, że goście musieli radzić sobie bez Dominika Kubery.



Nota dla Piotra Palucha: 5



Nota dla Macieja Kuciapy: 4



Eltrox Włókniarz Częstochowa - Fogo Unia Leszno 41:49



A na deser hitowe starcie w Częstochowie. Menedżer mistrzów Polski Piotr Baron szybko podniósł się po ostatnim niepowodzeniu i tym razem zasłużył na notę marzeń. Wyjazdowe zwycięstwo na tak trudnym terenie jest najlepszą wizytówką jego pracy. Jego rywal Piotr Świderski sezon zaczyna tylko z dwójką. Na jego konto trzeba by wrzucić tor, który nie pomógł Włókniarzowi. Do tego nie wszystkie zmiany wydawały się być zrozumiałe. Na przykład aż pięć szans dla Woryny, który wcale nie wyglądał lepiej niż taki Jonas Jeppesen.



Nota dla Piotra Świderskiego: 2



Nota dla Piotra Barona: 6



---



Średnia ocen menedżerów PGE Ekstraligi:



1. Piotr Paluch 5,5 (6;5)



2. Piotr Żyto 5,25 (4,5;6)



3. Dariusz Śledź 5 (5)

4. Tomasz Bajerski 4,5 (5;4)



5. Piotr Baron 4 (2,6)



5. Maciej Kuciapa 4 (4)



7. Janusz Ślączka 3 (3)



8. Piotr Świderski 2 (2)





