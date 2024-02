Żużel. Menedżer Stali Rzeszów. "Nie obawiam się Nickiego Pedersena"

Menedżer Stali Rzeszów mówi o współpracy z Nickim Pedersenem

Żużlowiec nie miał więc wyjścia i musiał przenieść się do Metalkas 2. Ekstraligi. W Rzeszowie liczą, że będzie on motorem napędowym drużyny i liderem z prawdziwego zdarzenia. Poza aspektami zdrowotnymi trzeba będzie także znaleźć nić porozumienia z charyzmatycznym zawodnikiem. Historia pokazuje, że takie współprace nie zawsze były łatwe. Optymistą w tej materii jest jednak Paweł Piskorz, menedżer Stali Rzeszów.

To będzie celem Stali Rzeszów w sezonie 2024

Menedżer Stali przy okazji podzielił się swoimi spostrzeżeniami odnośnie celów drużyny na sezon 2024. - Jak każdy trener, chciałbym żeby nasz zespół zajął jak najwyższe miejsce i to jest oczywiste, natomiast też nie będziemy pompować jakiegoś balonika. Przede wszystkim chcemy się utrzymać, chcemy wejść do play-off, a co będzie dalej, to będziemy planować w trakcie - dodał.