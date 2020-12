Żużel. Menedżer jedną z największych gwiazd. Za rok może ich czekać rozbiórka (oceniamy siłę drużyn)

Niemiecki klub z Landshut zadebiutuje w sezonie 2021 w lidze polskiej. Skład drużyny oparto o dwie lokalne armaty, a za drużynę będzie odpowiedzialny m.in. znany polski menedżer. To mogą być strzały w dziesiątkę choć walki o awans pewnie nie dadzą.

Wspólnie z byłą prezes klubu z Rzeszowa - Martą Półtorak oceniamy siłę drużyn 2. Ligi Żużlowej. Zaczynamy od absolutnego nowicjusza - Trans MF Landshut





Seniorzy – ocena +3.

- Jak na zespół, który będzie debiutował w lidze polskiej formacja wygląda całkiem przyzwoicie. Udało się sprowadzić dwóch facetów po przejściach, ale z ogromnym bagażem doświadczeń w wyższych ligach i na arenie międzynarodowej. Kai Huckenbeck nie sprawdził się w Bydgoszczy, a Martin Smolinski stracił cały sezon 2020 z powodu poważnej kontuzji, co nie zmienia faktu, że na najniższym szczeblu rozgrywkowym powinni być maszynkami do wysokich zdobyczy. Sęk w tym, że nie było jeszcze zespołu, któremu udało się wygrać mecz duetem żużlowców. Do lokomotyw pasowałby dołączyć jeszcze parę wagonów, ale na tym wyliczanka z pewniakami w Landshut się kończy.

U24 - ocena +2.

- Uważam, że w składzie znajdzie się zarówno Nick Skorja, jak i Michael Hartel. Słoweniec, to żaden wybitny orzeł, ale stawiam, że na tym szczeblu nie będzie chłopcem do bicia. Dla nich szczególnie ważny będzie miesiąc przed startem ligi, kiedy zaczną się pierwsze treningi. Landshut to raczej zagadkowy teren dla gości więc nadarza się świetna okazja, żeby wgryźć się do toru szybciej niż rywale, którzy wpadną tylko na dwie godziny zawodów.

Juniorzy – ocena 3.

- Polska staje się powoli wylęgarnią dla obcokrajowców. Fajnie, że zdolna niemiecka młodzież dalej, ale w szerszym wymiarze będzie się rozwijać na naszych oczach. Bardzo ciekawi mnie, co pokaże wielce utalentowany Norrick Bloedorn. Trzeba szukać następców Smolinskiego, czy Huckenbecka, a starty w naszej lidze są dla nich idealnym oknem wystawowym. Warto złapać szansę, wtedy rozbiórka kolejnego klubu, z tych najzdolniejszych perełek może stać się faktem.

Menedżer - ocena 4.

- Duże zaskoczenie. Ale miłe. Jestem pod wrażeniem transferu do drugoligowego pierwszoroczniaka Sławka Kryjoma. Polak ma stworzyć duet z Klausem Zwerschiną. Nasz rodak rezydował w dobrych polskich klubach na różnych stanowiskach więc przygotowanie merytoryczne i praktyczne będzie jego silną stroną. Strzał w dziesiątkę nie tylko z marketingowego punktu widzenia.

SUMA: 14