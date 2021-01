​Żużel. Menedżer Eryk Jóźwiak podjął decyzję. Kim jest nowy kapitan Zdunek Wybrzeża?

vMenedżer Eryk Jóźwiak dokonał wyboru kapitana Zdunek Wybrzeża na sezon 2021. Dotychczasowy "przywódca" - Mikkel Bech zawiesił kevlar na kołku, dlatego trzeba było tę funkcję powierzyć innemu zawodnikowi. Wybór padł na wychowanka Krystiana Pieszczka.

Mikkel Bech piastował funkcję kapitana od połowy sezonu 2018, kiedy to przejął pałaczkę z rąk Oskara Fajfera. Duńczyk pod koniec poprzednich rozgrywek poinformował jednak o zakończeniu sportowej kariery, dlatego nowy menedżer Zdunek Wybrzeża - Eryk Jóźwiak - musiał wybrać nowego "przywódcę". Wybór padł na wychowanka Krystiana Pieszczka, dla którego sezon 2021 będzie już siódmym w macierzystym klubie.

Menedżer zapewnił, że nie miał dylematu. - Wybór był naturalny. Krystian to wychowanek naszego klubu, gdańszczanin, najdłużej jeździ w Wybrzeżu z obecnych zawodników. Skonsutowałem moją decyzję z Piotrem - wspólnie doszliśmy do wniosku, że to będzie najlepsza kandydatura. Krystian przyjął nominację, z czego bardzo się cieszymy - tak Eryk Jóźwiak wytłumaczył nominację nowego kapitana gdańszczan.

W kadrze klubu znad morza starsi od Pieszczka są Jakub Jamróg i Rasmus Jensen. Wiktor Kułakow natomiast jest rówieśnikiem wicemistrza świata juniorów z 2016 roku. - Mamy starszych zawodników, jednak muszą się oni zaaklimatyzować w naszej drużynie. Sezon 2021 będzie dla Jakuba Jamroga pierwszym, a dla Rasmusa Jensena drugim w Gdańsku. Krystian już trochę Polski zwiedził, był w innych klubach, startował w PGE Ekstralidze. Nie mam wątpliwości, że nabył cenne doświadczenie na żużlowych torach - dodał menedżer.

- Rola kapitana w macierzystym klubie jest dla mnie ogromnym wyróżnieniem. Zostałem doceniony przez sztab szkoleniowy, dzięki temu mogę być w tym miejscu. Na pewno będę chciał jak najlepiej dla całej drużyny, oddam serce, żebyśmy wszyscy osiągnęli wspólny cel, który założymy sobie przed sezonem. W poprzednich zespołach współpracowałem z takimi kapitanami jak Piotr Protasiewicz i Krzysztof Buczkowski. Każda z tych osób dużo wniosła do mojego życia. Dużo się nauczyłem, tak naprawdę miałem sporo możliwości do czerpania wiedzy od nich - skomentował Krystian Pieszczek, cytowany przez oficjalny serwis gdańskiego klubu.

Nowy kapitan zdobył dla Zdunek Wybrzeża już 557 punktów oraz 49 bonusów (lata 2011-2014 oraz 2018-2020).

