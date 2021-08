Żużel. Mecz Północ-Południe. Zawodnicy z Północy powalczą o lepsze kontrakty

Nie da się ukryć, że mecz Północ - Południe nie wzbudzi takich emocji, jak ligowe zmagania. W składach obu ekip znajdą się czołowi zawodnicy ligi, ale samo spotkanie to typowa walka o prestiż i dobry humor. Tym bardziej że większość żużlowców stanie za chwilę powalczy o awans do PGE Ekstraligi.

Północ ma przewagę

Zespół z Północy ma pewną przewagę. Do półfinału 1. Ligi przygotowują się tylko Wiktor Kułakow i Jakub Jamróg. Pozostała piątka zakończyła już sezon, a więc spotkanie będzie dla nich jedną z ostatnich szans na pokazanie swoich umiejętności.

To spora przewaga. Wadim Tarasienko, Oskar Fajfer i Luke Becker pojadą najpewniej z pełnym zaangażowaniem, bo każdy z nich chciałby uzyskać nowy kontrakt. Cała trójka walczy o miejsce w Ekstralidze. Największe szanse ma Becker, a to za sprawą pozycji U-24. Dwaj pozostali muszą z kolei liczyć na to, że ktoś zaryzykuje i da im szansę wśród najlepszych.

Duet juniorów stworzą Wiktor Przyjemski i Mateusz Dul. Ci też mogliby dać jeszcze jeden powód do tego, by interesowała się nimi czołówka. Rzecz w tym, że Przyjemskiego obowiązuje jeszcze kontrakt z Abramczyk Polonią Bydgoszcz, a Dul powiedział, że nie ruszy się z Orła Łódź.

Południe pojedzie na pół gwizdka?

Zespół Południa z kolei niemalże cały składa się z zawodników, którzy wystąpią w fazie play-off. Wyjątek stanowi Dawid Rempała. Być może i on zdoła wystąpić w walce o awans. W ten weekend wyjaśni się, czy 7R Stolaro Stal Rzeszów pojedzie w półfinale 2. Ligi Żużlowej. Junior jest tam gościem, zresztą często wykorzystywanym.

Reszta raczej nie zamierza szczególnie szarżować. Kontuzja w takim meczu to ściągnięcie na siebie krytyki ze strony klubu i fanów. Nikt nie darowałby któremuś z żużlowców, jeśli przez uraz w takim meczu osłabiłby on swój zespół w kluczowym momencie.

Najpewniej w składzie zajdzie zmiana. Wstępnie do jazdy desygnowany został Siergiej Łogaczow. Rosjanin zmaga się jednak z koronawirusem, przez co odpuścił ostatni mecz ROW-u Rybnik.

Awizowane składy:

Północ: 1. Wiktor Kułakow, 2. Jakub Jamróg, 3. Oskar Fajfer, 4. Luke Becker, 5. Wadim Tarasienko, 6. Wiktor Przyjemski, 7. Mateusz Dul

Południe: 1. Tobiasz Musielak, 2. Kacper Gomólski, 3. Patrick Hansen, 4. Siergiej Łogaczow, 5. Andrzej Lebiediew 6. Sebastian Szostak, 7. Dawid Rempała

Mecz rozpocznie się o godzinie 14:00.