Żużel. Mateusz Majcher w PGE Ekstralidze? Kluby chcą, zawodnik nie

Przed sezonem Mateusza Majchera nie wymieniano w gronie młodych zawodników, którzy mieli zwojować 2. Ligę. Listę głównie tworzyli Duńczycy i Łotysze oraz juniorzy "goście". Sezon zweryfikował założenia. Ci, co mieli czarować, rzadko spełniają oczekiwania. Majcher z kolei zaskakuje, stając się objawieniem zmagań.

Ogromny przeskok w ciągu roku

Potwierdzają to statystyki. W sześciu meczach wykręcił on średnią ponad 1,7 punktu na bieg. Świetny mecz junior zaliczył w Poznaniu. Choć Stal przegrała aż 34-56, Majcher był najjaśniejszą postacią drużyny. Młodzieżowiec wygrał wszystkie trzy wyścigi. Aż dziwne, że trener nie korzystał z niego częściej.

Zawodnik wie, jak przyjeżdżać pierwszy. Dotychczasowo pojechał on osiemnaście razy. Połowę wyścigów wygrał. Gorzej wygląda druga połowa. Majcher albo zwycięża, albo prawie nie przywozi punktów. W dorobku ma on dwie "jedynki". W innych przypadkach zamykał stawkę lub nie dojeżdżał do mety.

Na ten moment Majcher jest 24. zawodnikiem ligi. A mówimy o chłopaku, który sezon temu nie był klasyfikowany i osiągnął średnią poniżej punktu na bieg. W obecnej formie pomaga mu bardzo dobry sprzęt. Junior kupił silnik od Taia Woffindena. Czasami Majcher ma jeszcze problemy z techniką jazdy. Liczba wygranych pokazuje jednak, że zawodnik umie wykorzystać atuty jednostki napędowej. Sam Majcher zaznacza, że potrzebuje więcej takich silników, by spisywać się jeszcze lepiej.

Nie pociąga go Ekstraliga

Dobrą formę i talent żużlowca widzą kluby z PGE Ekstraligi. Zainteresowanie żużlowcem zgłosił m.in. Marwis.pl Falubaz Zielona Góra. Juniorska formacja klubu nie daje nadziei na przyszłość. Falubaz szuka zatem wzmocnień. Inaczej znów drużyna będzie miała problem z regularnym wygrywaniem, o ile utrzyma się w gronie najlepszych.

Majcher na zamierza jednak ruszać się z Rzeszowa. Być może to kwestia przywiązania. To w końcu wychowanek. Poza tym Stali ma on gwarancję startów. Poza tym 19-latek jedzie dopiero pierwszy dobry sezon. Być może jest za wcześnie, by zrobić dwa kroki do przodu. Z drugiej strony jego przygoda młodzieżowa powoli dobiega końca. W Ekstralidze mógłby nabrać cennego doświadczenia, o ile jeździłby regularnie.