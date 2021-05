Żużel. Marwis.pl Falubaz. Mateusz Tonder zgłasza gotowość do jazdy w PGE Ekstralidze

Dość niespodziewanie to Mateusz Tonder z dorobkiem 14 punktów wygrał zaległy ćwierćfinał Indywidualnych Mistrzostw Polski. Na torze w Opolu pokonał wielu zawodników z PGE Ekstraligi: m.in. Janusza Kołodzieja (drugie miejsce), Wiktora Lamparta (trzecie miejsce), Mateusza Cierniaka i Kacpra Worynę. Oni wszyscy jednak uzyskali przepustkę do półfinału. W dalszej fazie wystartują także Jakub Jamróg, Ernest Koza oraz Mateusz Szczepaniak. Rezerwowym będzie Oskar Bober.

Żużlowiec Marwis.pl Falubazu zwycięstwem zgłosił gotowość do jazdy w najlepszej lidze świata. Początek zmagań przegapił z powodu poważnej kontuzji. Podczas przedsezonowego sparingu złamał rękę. Jeszcze nie znalazł się w meczowym składzie zielonogórzan, choć na tor wrócił już na początku maja. Trener Piotr Żyto potrzebuje Tondera w formie, ponieważ klub z Winnego Grodu zamyka tabelę PGE Ekstraligi. W dalszej części sezonu rozstrzygnie się, kto spadnie do eWinner 1. Ligi.

22-letni Tonder rywalizuje o skład na pozycji zawodnika do lat 24 z Damianem Pawliczakiem oraz Janem Kvechem. Więcej okazji do jazdy otrzymywał ten pierwszy, który zabłysnął szczególnie w domowej potyczce z ZOOleszcz DPV Logistic GKM-em. Wychowanek Falubazu po sześciu spotkaniach legitymuje się średnią biegową 1,133. Dla porównania średnia Czecha jak do tej pory wynosi zaledwie 0,857. Tondera stać na przebicie wyników kolegów. W poprzednich rozgrywkach - jeszcze jako junior - od czasu do czasu pokonywał wyżej notowanych rywali. Tak też było w środę w Opolu.

Zielonogórzanie w najbliższą niedzielę (30 maja o godzinie 16:30) zmierzą się w Zielonej Górze z Betard Spartą Wrocław. 6 czerwca będą gościć eWinner Apator Toruń, a jeszcze tydzień później pojadą do Grudziądza. Po tych spotkaniach będziemy znacznie mądrzejsi, choć one jeszcze nie zadecydują o spadku którejkolwiek drużyny.

Półfinały IMP zostaną rozegrane 9 czerwca w Krośnie i Gnieznie. Finał natomiast jest zaplanowany na 11 lipca w Lesznie.

