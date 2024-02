- To świetna sprawa dla słowackich fanów i dla mnie. Najlepsza promocja, jaką możemy mieć - mówił uradowany Martin Vaculik dla fimspeedway.com. To były jego pierwsze słowa po tym, jak ogłoszono, że cykl mistrzostw świata zagości w 2023 roku w słowackiej telewizji publicznej. Wiemy już, iż w tym roku Słowacy także będą mogli śledzić poczynania swojego rodaka. Apetyt rośnie w miarę jedzenia. Teraz będą trzymać kciuki za zdobycie tytułu mistrza świata.

Dokonał historycznego wyczynu. Teraz czas na mistrzostwo świata

Martin Vaculik od wielu lat zaliczany jest do światowej czołówki w naszej dyscyplinie. Brakowało mu tylko sukcesu w Grand Prix. Często na przeszkodzie stawały kontuzje, które wykluczały go z kilku rund cyklu. W mistrzostwach świata musisz być przede wszystkim całym i zdrowym oraz powtarzalnym do bólu. To jest klucz do sukcesu. Szczególnie tego pierwszego brakowało Vaculikowi.