Żużel. Marek Cieślak zbudował polską potęgę. Teraz czeka go praca w nowej roli

Marek Cieślak był w przeszłości bardzo dobrym zawodnikiem. Później obrał ścieżkę trenerską, gdzie odniósł wiele sukcesów. To za jego kadencji reprezentacja Polski zdominowała światowy żużel. Sam szkoleniowiec to postać wybitnie kolorowa z licznymi ciekawymi historiami na koncie. To już jednak przeszłość. Teraz zajmie się rolą eksperta telewizyjnego oraz będzie pomagał Norbertowi Krakowiakowi. - Będzie to praca związana z umiejętnościami techniczno-taktycznymi i psychologicznymi - mówi 24-latek.