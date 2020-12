Żużel. Marcus Birkemose chce do Grand Prix. To drugi Nicki Pedersen

Marcus Birkemose zachwyca cały żużlowy świat. Jeszcze nie tak dawno był jednym z wielu. Jego kariera nabrała jednak tempa i już za rok dostanie szansę w PGE Ekstralidze. Duńczyk nie zamierza spocząć na laurach i nie ukrywa, że celują go starty w cyklu Speedway Grand Prix. Kibice mówią wprost – to drugi Nicki Pedersen.

Młody żużlowiec już w listopadzie 2019 roku został zauważony przez działaczy Moje Bermudy Stali, którzy zdecydowali się na podpisanie z nim wieloletniego kontraktu. W sezonie 2020 reprezentant kraju Hamleta jako "gość" występował na drugoligowych torach w barwach zaprzyjaźnionego z gorzowskim klubem SpecHouse PSŻ-u Poznań. Debiut w naszym kraju wyszedł mu nadspodziewanie dobrze. 17-latek okazał się liderem całego zespołu. W nagrodę otrzymał powołanie do reprezentacji Danii na finał Speedway of Nations. Wraz ze swoimi rodakami udało mu się wywalczyć brązowy medal mistrzostw świata, co niewątpliwie było zwieńczeniem fantastycznego sezonu w jego wykonaniu.

Świetna jazda w najniższej klasie rozgrywkowej zaimponowała trenerowi Moje Bermudy Stali - Stanisławowi Chomskiemu, który widzi Duńczyka w składzie na przyszłoroczne rozgrywki najlepszej ligi świata na pozycji zawodnika U-24. Poza PGE Ekstraligą Birkemose ma zamiar rywalizować w swojej ojczyźnie. Na razie w grę nie wchodzi u niego jazda w innych krajach. W tej chwili nie pozwalają na to nawet przepisy, bowiem zawodnik z kontraktem w najwyższej klasie rozgrywkowej może zdobywać punkty dla maksymalnie jednego klubu zagranicznego.

Birkemose zdradził powody swojej decyzji w wywiadzie dla speedwaygp.com. - Oczywiście chciałbym jeździć w Wielkiej Brytanii, ale myślę, że skoro jeżdżę już w Danii i w Polsce, to dodatkowa liga byłaby już dla mnie zbyt dużym wysiłkiem. Trzeba mieć na uwadze również to, że na Wyspy musiałbym podróżować w poniedziałki i czwartki, bo właśnie w te dni rozgrywane są tam spotkania. Myślę, że pora na ten kraj w końcu przyjdzie, ale dopiero za dwa-trzy lata - oznajmił.

17-latek od początku swojej kariery porównywany jest do trzykrotnego mistrza świata - Nickiego Pedersena. Młodzieżowiec często bardzo impulsywnie reaguje na niepowodzenia. Eksperci wróżą mu wielką przyszłość. Sam zainteresowany nie zamierza spocząć na laurach i chce już niebawem dołączyć do grona najlepszych zawodników globu. Charakteru mu na pewno nie brakuje. - Znalezienie się w cyklu Grand Prix to najważniejsze co można osiągnąć w tym sporcie. Oczywiście moim celem jest nie tylko rywalizacja z najlepszymi, ale i stawanie na podium. Na razie po prostu chcę ustabilizować swoje występy. We wszystkich ligach nie chcę schodzić poniżej pewnego poziomu i nie mieć wzlotów połączonych z upadkami. Mam nadzieję, że uda mi się tego dokonać - kończy zawodnik.

