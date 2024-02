- Mój father jest ze mną od początku. To mój idol. Zawsze będę go słuchał - mówił przed laty Maksym Drabik. Dziś polski gwiazdor nie chce znać ojca i nazywa go "smutnym człowiekiem". W 2018 roku wyrzucił go ze swojego teamu, choć to on najbardziej mu pomógł na początku jego kariery. Wielka nadzieja polskiego żużla wyciągnęła prywatne sprawy, stawiając ojca w złym świetle.