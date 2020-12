​- Lokomotiv Daugavpils zbudował na drugą ligę zespół niemal idealny. Ma też znakomitego fachowca na stanowisku trenera i tor, na którym każdy połamie sobie zęby. Dla mnie to kandydat numer jeden do awansu - mówi Marta Półtorak, która daje Łotyszom notę bliską ideału.

Wspólnie z byłą prezes klubu z Rzeszowa - Martą Półtorak oceniamy siłę drużyn 2. Ligi Żużlowej. W drugiej części przedstawiamy spadkowicza z eWinner 1. Ligi i faworyta do powrotnego awansu - Lokomotiv Daugavpils

Seniorzy - ocena 5.

- Jest kim straszyć. Na łotewski pokład weszło dwóch byłych uczestników cyklu Grand Prix. A jak chcesz zrobić wynik, to potrzebne są ci do tego stare wygi. Zawodnicy, którzy nie spękają w kluczowych momentach. Hans Andersen i Tomas Jonasson ten stempel jakości dają. Zostali lokalni matadorzy z Kostją Puodżuksem i Jewgienijem Kostygowem na czele. Na swoim torze nie widzę dla nich rywala.

U24 - ocena 5.

- Piekielnie mocny Oleg Michajłow, o którego biło się pół eWinner 1. Ligi. Działacze postawili jednak weto i mają najlepszego żużlowca na tę pozycję w całej 2. LŻ. 22-latek spokojnie może znaleźć się w ścisłym topie najwyższych średnich. Na miejscu ekipy z Daugavpils postarałabym się o szybki awans, bo za chwilę kontrakt mu się skończy i wyfrunie w świat. W odwodzie jest jeszcze zdolny Marko Lewiszyn.

Juniorzy - ocena +4.

- Coś za coś. Lokomotiv zyskał w jednej formacji, ale stracił w drugiej. Na szczęście po odejściu Michajłowa do grona seniorów nie będzie spalonej ziemi. W zeszłym sezonie pięknie objawił nam się Francis Gusts, który imponował bezkompromisową, na pograniczy ryzyka jazdą. Czuję, że niedługo usłyszymy o kolejnych diamencikach wychodzących spod ręki Nikołaja Kokina. Kadra młodzieżowa przecież już jest bogata w nowe twarze. Drugoligowy szczebel akurat z ich perspektywy może być idealnym poligonem.

Menedżer - ocena +5.

- Jestem ogromną entuzjastką pracy Nikołaja Kokina. To nie tylko żywa legenda Lokomotivu, człowiek orkiestra w Daugavpils, ale i fachowiec pełną gębą. MacGyver trenerki, który potrafi ulepić coś z niczego, stworzyć świetny zespół przy jak na polskie warunki relatywnie niskim budżecie. Odznacza go wysoka kultura osobista, znakomite podejście do podopiecznych i świetne szkolenie młodzieży. Gdybym była prezesem spróbowałabym go stamtąd wyciągnąć. Jestem zdziwiona, że polscy prezesi omijają Kokina szerokim łukiem.

SUMA: 19