Żużel. Madsen bezbłędny w Danii. Daje sygnał do walki w Grand Prix

Środa miała obfitować w ligowe zmagania w Danii. Finalnie niewiele z tego wyszło, gdyż trzy z czterech starć zostało odwołane. Jako jedyni pod taśmą startową pojawili się zawodnicy Nordjysk Elite Speedway i Team Fjelsted. Starcie trudno jednak nazwać szczególnie zachęcającym. Składy obu ekip nie powalały na kolana.

Madsen dał sygnał

Wyjątkiem był Leon Madsen. Duńczyk od początku świetnie radził sobie na torze. To o tyle ważne, że nadal odczuwa on skutki niedawnych upadków. Te nie przeszkadzają mu jeździć dobrze w różnych zawodach.



W rodzimej lidze Madsen zaliczył kolejny świetny występ. Zawodnik zrobił wszystko, by jego drużyna wygrała spotkanie. Duńczyk zdobył komplet punktów w sześciu startach. Okazało się, że to nie wystarczy. Pozostali gospodarze zawiedli, przez co przegrali 41:43. Dla Nordjysk Elite Speedway punkty zdobywali też Polacy - Damian Dróżdż i Daniel Kaczmarek. Ten drugi nie może zaliczyć występu do udanych.



Co do Duńczyka, to widać u niego wzrost formy. To ważne w kontekście Grand Prix, które rozpocznie się za kilkanaście dni. 33-latek znajduje się w gronie faworytów do medalu. Taki występ jak w Danii pozwala Madsenowi wierzyć, że w najważniejszych rozgrywkach znów odegra jedną z głównych ról.



Wyniki



Nordjysk Elite Speedway - Team Fjelsted 41:43

Najlepsi zawodnicy:

Nordjysk Elite: Leon Madsen 18 (3,3,3,3,3,3)

Team Fjelsted: Peter Kildemand 14 (3,3,2,3,2,1), Frederik Jakobsen 12 (2,1,3,2,2,2)

Wyniki za: rs.dmusport.dk