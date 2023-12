Żużel. Maciej Janowski wypadł z Grand Prix. Przed nim sezon próby

Organizator nie zaufał Polakowi

- Właśnie zostały przyznane stałe dzikie karty. Niestety, nie będzie mi dane startować jako stały uczestnik. Będę drugim rezerwowym. Chcę wam podziękować za te wszystkie lata, gdy wspieraliście mnie jeżdżąc za mną po całym świecie. Te wszystkie starty, to dla mnie mnóstwo niesamowitych wspomnień, sytuacji i pamiątek z waszym udziałem. Sytuacja, w której teraz się znalazłem motywuje mnie do tego, aby pokazać jak najszybciej, że moje miejsce jest w Grand Prix. W kolejnych latach będę o to walczyć. Nie poddaję się, nie składam broni, zrobię wszystko, aby tam wrócić. Powodzenia dla Szymona Woźniaka, który awansował i Dominika Kubery, który dostał dziką kartę. To będzie dla was duże doświadczenie, które wam się przyda. Mam nadzieję, że w Grand Prix będziecie się dobrze bawić, a my będziemy was wspierać - powiedział Maciej Janowski w krótkim wideo zamieszczonym na Facebooku po ogłoszeniu dzikich kart.