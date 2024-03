- Jestem podekscytowany i nie mogę się doczekać rywalizacji w tych zawodach. Od dawna powtarzam, że moim celem jest jazda w najwyższej klasie rozgrywkowej i awans do cyklu Grand Prix, więc występ w takiej imprezie to duży zaszczyt. To również znakomity test, dzięki któremu będę mógł się przekonać, jak poradzę sobie w tak doborowym towarzystwie - powiedział Luke Becker dla klubowych mediów podczas poniedziałkowej konferencji prasowej. Reklama

Żużel. Znamy dziką kartę na IMME w Łodzi

Amerykanin to obecnie najlepszy i najbardziej perspektywiczny zawodnik swojego kraju. Od wielu lat wspiera go Greg Hancock, czyli 4-krotny mistrz świata i absolutna legenda sportu żużlowego. Luke stopniowo się rozwija i nie ukrywa, że jego celem jest jazda wśród najlepszych. Za sobą ma już debiut w toruńskiej rundzie cyklu Grand Prix, więc tak naprawdę wie już z czym się to je.

Teraz otrzymał szansę startu w Indywidualnych Międzynarodowych Mistrzostwach Ekstraligi. Wszystko ze względu na to, że turniej odbędzie się w Łodzi. Becker w tym roku wrócił do H.Skrzydlewska Orła po roku jazdy w Zielonej Górze. Teraz jednak wraca jako lider i jeden z czołowych zawodników Metalkas 2. Ekstraligi.

Staje przed ogromną szansą. Wygra kontrakt w Ekstralidze?

Udany występ w tak mocno obsadzonej stawce może wywindować go w górę w notesach wielu prezesów. Becker skończył już 24 lata, więc poniekąd przegapił i nie wykorzystał szansy startów jako zawodnik U24 w ekstraligowym zespole. Teraz będzie musiał jeszcze bardziej się wyróżnić, żeby otrzymać propozycję kontraktu z najlepszej ligi świata. Reklama

Niejednokrotnie bywały takie historie, że wystarczył bardzo dobry występ w takiej obsadzie i już telefon robił się gorący. To duża szansa dla Amerykanina, bo łódzki tor powinien znać już jak własną kieszeń. Poprzedni sezon w jego wykonaniu był dużym krokiem naprzód. W drużynie Falubazu zdobywał ponad dwa punkty na wyścig, a niełatwo jest przywozić tyle punktów, gdy w ekipie ma się takie gwiazdy. To tylko pokazuje jak ten transfer pozytywnie wpłynął na jego rozwój.

Jeśli podtrzyma tak wysoką dyspozycję, to kto wie, czy jeden z działaczy nie zaryzykuje, biorąc go do swojej drużyny. W ostatnich latach mamy taką tendencję, że kluby z Ekstraligi w końcu spoglądają i sięgają po ciekawe nazwiska z drugiej klasy rozgrywkowej. Przed Beckerem naprawdę ogromna szansa, aby jeszcze bardziej zaistnieć.

Lista startowa:

1. Luke Becker (H.Skrzydlewska Orzeł Łódź)

2. Fredrik Lindgren (Orlen Oil Motor Lublin)

3. Emil Sajfutdinow (KS Apator Toruń)

4. Jason Doyle (ZOOleszcz GKM Grudziądz)

5. Dominik Kubera (Orlen Oil Motor Lublin)

6. Anders Thomsen (ebut.pl Stal Gorzów)

7. Mikkel Michelsen (Tauron Włókniarz Częstochowa)

8. Leon Madsen (Tauron Włókniarz Częstochowa)

9. Artiom Łaguta (Betard Sparta Wrocław)

10. Bartosz Zmarzlik (Orlen Oil Motor Lublin)

11. Max Fricke (ZOOleszcz GKM Grudziądz)

12. Martin Vaculik (ebut.pl Stal Gorzów)

13. Jack Holder (Orlen Oil Motor Lublin)

14. Janusz Kołodziej (FOGO UNIA Leszno)

15. Mateusz Cierniak (Orlen Oil Motor Lublin)

16. Daniel Bewley (Betard Sparta Wrocław) Reklama

