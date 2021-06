Marek Grzyb, prezes Moje Bermudy Stali Gorzów mówił na wtorkowej konferencji prasowej, że czeka na odpowiedź BSI w sprawie organizacji turnieju Grand Prix. Z naszych informacji wynika, że sprawa jest przesądzona, a GP powędruje do Lublina.

Grand Prix rekompensatą za Speedway of Nations

Motor nie dostanie w tym roku turnieju, dlatego że zapłacił większą kasę. Zawody mają być w pewnym sensie rekompensatą za ubiegłoroczny, przerwany finał Speedway of Nations.

Poza tym Lublin, to ośrodek, w którym kibice szaleją na punkcie żużla. Z tym też jest związany ukłon BSI w stronę Motoru.

Teraz Motor wyciągnie ręce po Zmarzlika

Grand Prix w Lublinie oznacza, że w takim pojedynku Motoru ze Stalą jest 1:0. A może być 2:0, bo prezes lubelskiej drużyny Jakub Kępa z pewnością znowu pracuje nad tym, by przekonać Bartosza Zmarzlika do przenosin do Lublina.

O ile Stal wytrzyma finansowo i będzie miała dobry skład, to Zmarzlik pewnie zostanie. Jeśli jednak wydarzy się w Gorzowie coś niepokojącego, to Motor może mieć szansę na wyrwanie mistrza.

A wracając do Grand Prix, to wygląda na to, że w Polsce, poza jedną rundą w Lublinie, odbędą się dwie we Wrocławiu i jedna lub dwie w Toruniu.

